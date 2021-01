Signal, ani kullanıcı artışından dolayı sorun yaşadı

Gizlilik sözleşmesi ile WhatsApp pek çok kullanıcısından tepki alınca, birçok kişi Signal gibi alternatif uygulamalar kullanmaya başladı. Yoğun talep üzerine Signal’in bazı problemler yaşadığı ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Google, Android koronavirüs uygulamasının sorunlarını inceliyor

WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik ‘Hizmet Sözleşmesi’ kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gizlilik sözleşmesinden rahatsız olan kullanıcılar birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor. Hal böyle olunca Signal, Telegram ve BiP gibi platformlar yüksek bir indirme trafiği yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta en çok indirilen uygulamaların başında gelen Signal, rekor seviyede kullanıcı alınca, çökme tehlikesi yaşadı. Cuma günü kullanıcılar mesaj alıp göndermede sorun yaşadıklarını bildirdi.

Downdetector kullanıcılarının raporladığı sorun, yüzde 74 oranında sunucu bağlantısı olarak belirtildi. Kullanıcıların yüzde 25’i ise uygulamaya giriş sırasında sorun yaşadığını söyledi. Uygulamada yaşanan sorunlar, Signal’in son haftalarda kullanıcılarında rekor artışlar yaşanmasından sonra geldi.

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible.

— Signal (@signalapp) January 15, 2021