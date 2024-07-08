4 Temmuz’da gerçekleşen bir olay, siber güvenlik dünyasını sarstı. Şifreler sızdırıldı haberi ile 10 milyar şifrenin sızdığı bilgisi geldi. Önde gelen bir bilgisayar korsanlığı forumunda, “ObamaCare” takma adlı bir kullanıcı tarafından RockYou2024 olarak adlandırılan bu sızıntı, 9.948.575.739 benzersiz şifreyi düz metin halinde ortaya çıkardı. Bu neredeyse 10 milyar şifrenin sızdırılması anlamına geliyor ve bu ölçekte daha önce benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Şifreler sızdırıldı haberine dikkat, sonra şifrem çalındı diye üzülmeyin!

RockYou2024: Tarihin En Büyük Şifre Sızıntısı, Tüm Şifreler Sızdırıldı!

Şifreler sızdırıldı haberi kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. RockYou2024sızıntısı, aslında önceki şifre sızıntılarının bir derlemesi niteliğinde. 8.4 milyar şifre içeren RockYou2021 derlemesine yaklaşık 1.5 milyar yeni şifre eklenmiş durumda. Hacker ObamaCare, bu 1.5 milyar şifrenin en azından bir kısmını RTX 4090 grafik kartı yardımıyla kırdığını belirtiyor.

Cybernews’in raporuna göre, bu devasa şifre koleksiyonu, kaba kuvvet saldırılarına karşı savunmasız olan sistemleri hedef almak için kullanılabilir. Bu, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden internete bağlı kameralara ve endüstriyel donanıma kadar her şeyi içerebilir.

Ayrıca, hacker forumları ve pazar yerlerinde bulunan diğer sızdırılmış veritabanlarıyla birlikte kullanıldığında, veri ihlalleri, mali dolandırıcılıklar ve kimlik hırsızlıklarının artmasına yol açabilir. Yani şifreler sızdırıldı haberi öyle hafife alabileceğiniz bir şey değil. Bu nedenle şifrelerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

Her ne kadar RockYou2024 sızıntısı büyük bir tehdit oluşturuyor olsa da, bunun esasen mevcut sızıntıların bir derlemesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak, kullanıcıların bu tür tehditlere karşı her zaman tetikte olmaları ve güvenli bir şifre yöneticisi kullanmaları önemli.

2FA (İki Faktörlü Kimlik Doğrulama) veya MFA (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama) gibi ek güvenlik önlemleri de şifrem çalındı diye yakınmak istemiyorsanız kullanmanız gereken korunma yöntemleri arasında yer alıyor. Apple gibi devler de hesaplarınızda bunları kullanmanızı tavsiye ediyor.

Siber güvenlik, sürekli bir mücadele gerektiren bir alan. Kullanıcılar, şifrelerini düzenli olarak değiştirmeli ve sızdırılmış olabilecek bilgilerini koruma altına almak için gerekli adımları atmalılar. Cybernews’in de belirttiği gibi, bu tür büyük sızıntılar, saldırganların eline büyük bir avantaj sağlasa da, kullanıcıların alacağı basit önlemlerle bu riskler minimize edilebilir. Bu nedenle şifreler sızdırıldı haberleri sonrasında hesaplarınızı kontrol etmenizi öneriyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şifreleriniz güvenli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi de takip etmeyi unutmayın!