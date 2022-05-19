Kripto para birimi platformu Crypto.com, Shopify tüccarlarının artık çevrimiçi mağazalarında Crypto.com Pay ‘i etkinleştirebileceklerini ve müşterilere kripto para birimleriyle alışveriş yapmaları için daha fazla yol sunarak erişimlerini genişletebileceklerini duyurdu. Entegrasyonla birlikte CryptoCom, tüccar erişimini genişletecek ve Shopify tüccarları, kripto paralar ile ödeme yapmayı tercih eden yeni bir müşteri grubuna dokunabilecek.

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Resmi blog gönderisine göre, kripto para ticaret platformu, son hareketin müşterilerin kripto para birimleri ile satın almaları için daha fazla yol sunarak e-ticaret şirketinin erişimini genişletmesine yardımcı olacağını belirtti.

Shopify tüccarlarını CryptoCom Pay’e kaydolmaya teşvik etmek için kripto para platformu CryptoCom Pay, entegrasyondan sonraki bir ay boyunca tüm işlemlerde %0,5 uzlaşma ücretinden feragat ettiğini de duyurdu. Mağazaların bu kampanyadan yararlanmak için 30 Haziran’a kadar süreleri olacak. Şu anda müşteriler bu özelliği Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cronos (CRO), Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) ve ApeCoin (APE) dahil olmak üzere 20’den fazla kripto para aracılığıyla kullanabilir.

Gelişme hakkında yorum yapan CryptoCom’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Kris Marszalek, kripto para birimlerinden yararlanarak ticaret yapma yeteneği genelinde daha fazla müşteri ve tüccar sunmanın şirket için en büyük öncelik olduğunu açıkladı.

Shopify’da Blockchain Ekosistemi Lideri John S. Lee de şunları söyledi:

“Shopify tüccarlarının müşterilerin çevrimiçi siparişleri için ödeme yapmaları için ek hızlı ve kolay bir yol sağlamasına yardımcı olmak için Crypto.com’u memnuniyetle karşılıyoruz. Büyüyen blok zinciri ekosistemimiz, tüccarları mağazalarında alternatif ödeme yöntemleriyle destekleme taahhüdümüzü gösteriyor ve ticarette mümkün olanı daha da genişletmeye yardımcı oluyor.”

Ottawa merkezli e-ticaret devi Shopify, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüccarların Lightning Network (LN) aracılığıyla daha hızlı ve daha ucuz Bitcoin ödemeleri almalarını sağlamak için de yakın zamanda dijital ödeme platformu Strike ile ortaklık kurdu. Shopify’ın odak noktası, daha önce keşfedilmemiş segment ve satın alma gücünden faydalanırken tüccarlarının düşük maliyetli ödeme işlemleri yoluyla tasarruf sağlamasına izin vermek.

Shopify, GigLabs ile ortaklık kurduktan sonra tüccarlarının platformunda NFT ticareti yapmasına izin verdiğini de daha önce duyurmuştu. Bu yılın başında şirketin kurucusu Tobias “Tobi” Lütke, Coinbase Yönetim Kurulu’na katıldı.