Shazam Resmi Chrome Uzantısını Başlattı!

Apple‘ın Shazam müzik tanıma hizmeti, kullanıcılar arasında zaten popüler. Ancak, daha fazla insan tarafından daha fazla erişilebilir hale getirmek için şirket, sessizce bir Shazam Chrome uzantısı yayınladı. Bu uzantı, kullanıcıların Google Chrome‘daki müziği kolaylıkla tanımlamasına olanak tanır ve işte nasıl çalıştığı.

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Shazam Chrome Uzantısı Yayınlandı

Shazam‘ın Chrome uzantısı, kullanıcıların reklamlarda veya YouTube videolarında olduğu gibi Chrome sekmelerinde çalınan müziği tanımlamasına olanak tanıyor.

Uzantı artık Chrome Mağazası aracılığıyla indirilebilir ve yüklendikten sonra adres çubuğunun yanında görünecektir. Kullanıcılar daha sonra şarkının çalındığı sekmeyi açabilir ve simgesine dokunarak Shazam‘ı etkinleştirebilir. Sağ üst köşede, müzik tanıma işlemini başlatmak için Shazam simgesine dokunmanız gereken mini bir Shazam Kullanıcı Arayüzü açılacaktır.

Shazam Chrome uzantısı bir şarkıyı tanıdığında, Shazam uygulamasında olduğu gibi adını ve şarkıcıyı da görüntüler. Ayrıca kullanıcılara şarkıyı Apple Music‘te açmak isteyip istemediklerini soracak. Apple Music aboneleri şarkının tamamını çalabilir.

Shazam uzantısı ayrıca daha önce tanımladığı Shazam’lı şarkıların tam listesini, şarkı sözleri, müzik videoları ve daha fazlasıyla birlikte görüntüler.

Apple, Shazam‘ın Chrome uzantısını resmi olarak açıklamadı ancak hizmetin web sitesinde bundan bahsetti. Bazı kullanıcılar kendileri için nasıl çalışmadığını bildirdiğinden, uzantının oldukça sorunlu olması nedeniyle olabilir.

Chrome uzantısında herhangi bir sorun varsa, Apple‘ın yakında bir düzeltme sağlayacaktır. Shazam‘ın Chrome uzantısını deneyecek misiniz? Aşağıdaki yorumlardaki deneyiminizi bize bildirin!