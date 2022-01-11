Haber
WhatsApp Business, Yeni Arama Filtreleri Özelliğini Kullanıma Sunuyor
WhatsApp yeni özellikler kazandığı görülüyor, ancak artık bazı yeni özelliklerin mesajlaşma platformunun Business uygulamasına geçme zamanı geldi. WhatsApp Business uygulaması yakında gelişmiş yeni arama filtrelerine sahip olacak. WABetaInfo, WhatsApp‘ın Android ve iOS‘ta WhatsApp Business beta sürümünde yeni arama filtreleri sunduğunu ortaya koyuyor.
İlginizi Çekebilir; CCleaner, Microsoft Store’a Geldi!
WhatsApp Business İçin Yeni Arama Filtreleri
WABetaInfo tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Android ve iOS için WhatsApp Business uygulamasına üç yeni arama filtresi eklendiğini gösteriyor. Buna Kişiler, Kişiler Olmayanlar ve Okunmamışlar dahildir.
Bu yeni arama filtreleri, kullanıcıların kişilerden, kişilerden olmayan veya okunmamış olanlardan gelen mesajları aramasına olanak tanıyacak. Bu, ana uygulamada da bulunan Fotoğraflar, Videolar, Bağlantılar, GIF’ler, Ses ve Belgeler gibi mevcut arama filtrelerine ektir. Kullanıcılar, ilgili sonuçları almak için iki arama filtresini birleştirebilecekler. Örneğin, kullanıcılar kişilerden fotoğraf arayabilir.
Ayrıca, yeni arama filtrelerinin WhatsApp Business uygulamasının beta sürümüne giderken ve yakında kararlı Business uygulamasına ulaşacak olsa da, orijinal WhatsApp uygulamasına ulaşamayabilecekleri de ortaya çıktı. Ancak bu konuda bir doğrulama yok.
Android ve iOS‘ta WhatsApp‘a gelince, şu anda beta testi yapılan tonlarca yeni özelliğin de gelmesi bekleniyor. Kullanıcıların profil fotoğraflarını bildirimlerde göstermesi bekleniyor ve özellikle iOS‘ta yenilenmiş bir iletişim bilgileri sayfası bile alabilir. Mağazalar, restoranlar ve daha fazlası gibi yakındaki işletmeleri bulma yeteneği gibi daha fazla özellik de çalışıyor. Ayrıca grup yöneticilerinin etkileşim kurması ve muhtemelen daha geniş bir kolektif oluşturması için bir Topluluklar özelliği ekleyebilir.
WhatsApp‘ın bu özellikleri genel kitle için ne zaman eklemeyi planladığı henüz belli değil.
Firefox 96 Yayınlandı; İşte Yenilikler!
OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?
Shazam Resmi Chrome Uzantısını Başlattı!
WPS Nedir? WPS Nasıl Kullanılır?
vivo Y21 Ülkemizde Satışa Sunuldu
OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?
CES’te Uzay Mekiği Gördük! | Sierra Nevada Dream Chaser #CES2022
TOGG gibi doğuştan elektrikli marka! | Vinfast standı #CES2022
VOLVO’NUN GELECEĞİ! | Volvo Concept Recharge #CES2022
İNSANSI ROBOTU CANLI GÖRDÜK! | Ameca ile tanışın #CES2022
OnePlus 10 Pro Tanıtıldı! | Peki Beklediğimiz Kadar İyi Mi?
CES’te Uzay Mekiği Gördük! | Sierra Nevada Dream Chaser #CES2022
TOGG gibi doğuştan elektrikli marka! | Vinfast standı #CES2022
VOLVO’NUN GELECEĞİ! | Volvo Concept Recharge #CES2022
İNSANSI ROBOTU CANLI GÖRDÜK! | Ameca ile tanışın #CES2022
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.