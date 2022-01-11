WhatsApp Business, Yeni Arama Filtreleri Özelliğini Kullanıma Sunuyor

WhatsApp yeni özellikler kazandığı görülüyor, ancak artık bazı yeni özelliklerin mesajlaşma platformunun Business uygulamasına geçme zamanı geldi. WhatsApp Business uygulaması yakında gelişmiş yeni arama filtrelerine sahip olacak. WABetaInfo, WhatsApp‘ın Android ve iOS‘ta WhatsApp Business beta sürümünde yeni arama filtreleri sunduğunu ortaya koyuyor.

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WhatsApp Business İçin Yeni Arama Filtreleri

WABetaInfo tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Android ve iOS için WhatsApp Business uygulamasına üç yeni arama filtresi eklendiğini gösteriyor. Buna Kişiler, Kişiler Olmayanlar ve Okunmamışlar dahildir.

Bu yeni arama filtreleri, kullanıcıların kişilerden, kişilerden olmayan veya okunmamış olanlardan gelen mesajları aramasına olanak tanıyacak. Bu, ana uygulamada da bulunan Fotoğraflar, Videolar, Bağlantılar, GIF’ler, Ses ve Belgeler gibi mevcut arama filtrelerine ektir. Kullanıcılar, ilgili sonuçları almak için iki arama filtresini birleştirebilecekler. Örneğin, kullanıcılar kişilerden fotoğraf arayabilir.

Ayrıca, yeni arama filtrelerinin WhatsApp Business uygulamasının beta sürümüne giderken ve yakında kararlı Business uygulamasına ulaşacak olsa da, orijinal WhatsApp uygulamasına ulaşamayabilecekleri de ortaya çıktı. Ancak bu konuda bir doğrulama yok.

Android ve iOS‘ta WhatsApp‘a gelince, şu anda beta testi yapılan tonlarca yeni özelliğin de gelmesi bekleniyor. Kullanıcıların profil fotoğraflarını bildirimlerde göstermesi bekleniyor ve özellikle iOS‘ta yenilenmiş bir iletişim bilgileri sayfası bile alabilir. Mağazalar, restoranlar ve daha fazlası gibi yakındaki işletmeleri bulma yeteneği gibi daha fazla özellik de çalışıyor. Ayrıca grup yöneticilerinin etkileşim kurması ve muhtemelen daha geniş bir kolektif oluşturması için bir Topluluklar özelliği ekleyebilir.

WhatsApp‘ın bu özellikleri genel kitle için ne zaman eklemeyi planladığı henüz belli değil.