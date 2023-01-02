Sık sık seyahat edenler birçok noktada akıllı telefonları üzerinden planlama yaptıkları aşikar. Google ya da Apple Harita’lardan çevrimdışı harita indirmek, takvim üzerinden planlama yapmak, Zomato vb. uygulamalar üzerinden önemli mekanları ve yerleri planlamak gibi şeyleri birçok kişi biliyor. Fakat, bu yazımızda bahsedeceğimiz 6 önemli site ve uygulama, seyahatlerinizi çok daha kullanışlı ve kolay hale getirebilir.

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Seyahat masraflarınızı dijital olarak yönetin: SAP Concur

Dünya çapında en çok kullanılan seyahat yönetim aracı olan SAP Concur, bulut teknolojisinin gücünü kullanır. Taxi veya restoran fişlerini elinizde tutmanıza gerek yok, çünkü her bir fişi fotoğraflayarak uygulamaya yükleyebilirsiniz. Seyahatinizin sonunda, uygulama bir rapor oluşturur. Raporu, yeni fotoğraflar yükleyerek veya harcamalarınız hakkında daha fazla ayrıntı ekleyerek düzenleyebilirsiniz. Bu ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play Store’da online olarak bulabilirsiniz.

İnternetsiz haritalar ile şehri avucunuzun içi gibi tanıyın: Maps.Me

İş seyahatiniz sırasında zamanınız ve internet erişiminiz sınırlı olabilir. Lisbon’daki en taze pastéis de nata’yı bulmak veya Kanada’nın Karlı Dağlar arasında yer alan Banff Ulusal Parkı’na ulaşmak için, yerel bir turist gibi, Maps.Me tam size göre. Bu 100 milyondan fazla seyahat eden kişi tarafından kullanılan navigasyon uygulaması, tamamen ücretsiz olarak çevrimdışı kullanılabilir. Basitçe ilgi alanınızı seçin ve size hazırlanmış popüler rotaları takip edin. Ayrıca keşiflerinizi işaretleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Uygulamayı App Store ve Google Play Store’dan indirin.

Kendi Evinizde Gibi Hissedin: Google Lens

Google Lens ile bir sokak tabelasını taratın veya bir restoranda tanımadığınız bir yemeği anında ne olduğunu öğrenin. Ne sipariş etmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz? Restoranın menüsünden popüler yemekler uygulamada mevcuttur, daha önceki ziyaretçilerin yorumlarıyla birlikte. Google Lens’i indirin ve şehrin bir parçası gibi hissedeceksiniz. Google Play Store’da ücretsiz olarak mevcuttur.

Havalimanı Haritaları Cebinizde: FLIO

Yolculuğunuzu konforlu hale getiren bu uygulama, basit bir arayüz sayesinde düzinelerce havaalanın detaylı haritalarını cebinize koyar. En yakın ATM veya hızlı bir yiyecek için en iyi kafeterya sadece bir tıklama uzaktadır. FLIO, gidiş kapısına ulaşmanın en iyi yolunu gösterir ve ayrıca check-in ve boarding saatlerini izler. Uygulamayı App Store veya Google Play Store’dan indirin.

Sizin için önemli olan her şeyi not alın: Evernote

Toplantıdaki eylem listesi, konferansın ses kaydı veya elinizle dikkatle çizdiğiniz bir şema, gezdiğiniz ve bir sonraki gelişinizde ziyaret etmek istediğiniz yerler… Evernote uygulamasıyla, arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz her şeyi kaydedebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Evernote’un senkronizasyon özelliği, telefonunuzda olan her şeyin bilgisayarınızda veya tam tersi şekilde olduğu anlamına gelir. Uygulamayı indirmek için App Store veya Google Play Store’a gidin.

Türkiyenin Önemli Yerlerini Tanıtan Bir Blog Sitesi: Destinations.com.tr

Türkiye’nin turistik yerlerini tanıtmak için kurulmuş bu blog sitesi olan Destinations, ziyaretçilerine doğal güzellikler, tarihi yerler ve turistik etkinlikler hakkında bilgilendirici ve ilginç bilgiler sunuyor. Site, gezi planları yaparken ve Türkiye’de seyahat ederken yararlı olabilecek rehberlik hizmetleri de sunuyor. Geleneksel yörelerden haberdar olmanızı sağlayacak fotoğraflar ve detaylı bilgiler, sizi Türkiye’nin farklı kültürel zenginliklerine davet ediyor. Hangi akılla cihazdan girdiğinizin bir önemi yok çünkü bu blog sitesi telefon, masaüstü bilgisayar ya da tabletleriniz ile birebir uyumludur. Bu eşsiz blog sitesini ziyaret edin ve Türkiye gezi planlarınızın ayrılmaz bir parçası haline getirin.