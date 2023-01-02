Piyasada diğer firmalar katlanabilir telefonlara odaklanırken, Apple ilginç bir yol izlemeyi tercih ediyor. Apple’ın katlanabilir iPhone modelinden önce katlanabilir iPad tanıtacağı ortaya çıktı. Bu geçişte iPad mini yalan olacak. Son gelen bilgilere göre iPad mini artık miladını doldurdu ve Apple’ın ürün gamından kaldırılacak.

Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre katlanabilir iPad modeli çok pahalı olacak. Kuo, iPad mini’nin maliyetinin yüksek getirisinin az olduğu için katlanabilir tablet modellerine Apple’ın yöneleceğini de belirtiyor.

Ancak piyasadan gelen diğer bilgiler geliştirilmekte olan ve daha hızlı bir yonga seti getirecek yeni bir iPad mini modelini ortaya koyuyor. Apple M yonga setine geçeceği söylenen yeni mini modelin varlığını henüz doğrulayan net bir bilgi olmadığını belirtelim.

Apple, COVID dalgasından etkilendiği için iPad üretimini Hindistan’a taşımayı düşünüyor. Bu üretim hattının taşınamsı maliyetli olacağı için son kullanıcılara zamlı fiyatların yansıtılacağı söyleniyor.

Katlanabilir iPad’e geri dönecek olursak analistler katlanabilir iPad’in katlanabilir iPhone’dan daha az riskli olduğunu belirtiyor. Mevcut planların 2024 lansmanını hedeflediği bildiriliyor. Apple’ın 20 inçe kadar büyük katlanabilir OLED ekranlar geliştirmek için Samsung ve LG ile birlikte çalışacağı söyleniyor.