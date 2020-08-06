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SESLİ ASİSTANLAR YARIŞIYOR!!! | Yeni Siri vs. Google Asistan
Siri ve Google Asistan’ın performanslarını karşılaştırdığımız bu videomuzda, iki sesli asistana da her türden sorular sormaya çalıştık. Bakalım, hangi asistan daha çok soruyu cevaplayabilmiş.
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Siri bildiğiniz üzere bu sene iOS 12 güncellemesiyle değişti ve gelişti. Robotize sesinden kurtulan sesli asistan, 2020 yılında karşısında Google Asistan olunca kaç soruya cevap verebiliyor? Test etmek istedik. Apple kanadında testlerimizi iPhone 11 modeliyle gerçekleştirirken, Google Asistan tarafında testlerimizi, günlük hayatta kullanmış olduğum Oppo Reno 3 modeli ile tamamladık.
Testimizin galibi kim oldu? Yeni Siri mi, Google Asistan mı?
Apple ve Android tarafından iki dişli sesli asistanı terlettik ve sonuçta havlu atan taraf Google Asistan oldu. Apple, senelerdir sürdürdüğü sesli dikte konusundaki iddiasını korumaya devam ediyor, Google Asistan kendini yine de soru cevaplama kısmında geliştirse de hala biraz daha yol alması gerekiyor.
Yeni Siri: 37 Doğru 8 Yanlış
Google Asistan: 32 Doğru 13 Yanlış
Yeni Siri’yi kullanmak isteyenler için YouTube kanalımızda iOS 14 inceleme videosu mevcut. Buradaki linke tıklayarak, ilgili videoyu izleyebilirsiniz.
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2500 TL’ye PUBG CANAVARLARI! | Realme C3 ve C3i inceleme
Realme C3 ve C3i inceleme videomuzda, firmanın 2500 TL seviyesindeki yeni fiyat/performans telefonunu inceliyoruz. Bakalım, bizlere neler sunuyor?
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Realme C3 modelinde, HD+ çözünürlüğüne sahip %84.1 ekran gövde oranı sunan 6.5 inç IPS ekranımız bulunuyor. Ekranımızın piksel yoğunluğu 264 ppi olarak belirtilmiş. Açıkçası ekran tarafında daha yüksek ppi değerleri görmek isterdim. Geniş boyutlarda bir ekranı olduğu için düşük piksel yoğunluğu ile birlikte, arayüz içerisinde dolaşırken çamurlaşmayı hissedebiliyorsunuz.
Realme C3 teknik özellikleri neler?
Android 10 işletim sistemi ve yeni Realme UI arayüzüyle bizi karşılayan Realme C3’te, MediaTek’in yeni Helio G70 yonga seti kullanılıyor. Helio G70’in isminde geçen G takısı, oyuncuları hedef alıyor. Haliyle oyuncuları odak olan yonga seti olması; PUBG, Asphalt 9 ve Modern Combat gibi oyunlarda yüksek performans almanızı sağlıyor.
Arayüz akıcılığına geleceğimiz zaman ise C3’te 3GB RAM bulunması ve C3i’de 2GB RAM bulunmasına karşın herhangi bir stabilizasyon problemi ile karşılaşmadım. Elbette, çoklu işlem tarafında, iki uygulama açınca üçüncü uygulamanın kapanması gibi problemler RAM kapasitesi nedeniyle yaşanabiliyor.
MediaTek’in kendi kanalında Helio G70’i kullanan Realme C3’ü ve Snapdragon 665 kullanan Oppo A9’un karşılaştırması mevcut. Siz de eğer performans testlerini izleme isterseniz buradaki linkten bakabilirsiniz Kamera kanadında incelemiş olduğumuz iki modelde de çok küçük farklılıklar bulunuyor.
Realme C3 modelinde f/1.8 odak açıklığına sahip 12 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro bulunuyor. C3i’de ise farklı olarak makro kameramız yer almıyor. Öz çekim kamerası ise f/2.4 odak açıklığına sahip 5 MP çözünürlükte bir kamera ile geliyor.
Realme C3’ü Hepsiburada gibi e-ticaret sitelerinde (06.08.2020) 2500 TL civarında satın alabilirsiniz. Realme C3i’yi ise, 12 ay tarifeye ek 245 TL fiyat etiketiyle Vodafone üzerinden edinebilirsiniz.
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HER ŞEYİ HUAWEI OLAN ADAM! Kerem kullandığı ürünlerden memnun mu?
Her şeyi Samsung olan adam ve Apple olan adamın ardından “Her şeyi Huawei olan adam” Kerem de Huawei ekosistemini aktarıyor.
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HER ŞEYİ HUAWEI OLAN ADAM! Kerem kullandığı ürünlerden memnun mu?
Huawei Matebook X Pro, Matepad Pro, P40 Pro, FreeBuds 3 ve Watch GT2 olarak tüm Huawei ekosistem ürünlerini kullanan Kerem, hem ürünlerin detaylarını hem de kendi aralarındaki iletişimlerin avantajını aktarıyor.
Huawei Matebook X Pro; https://www.youtube.com/watch?v=t7DsJhfA5vc
Huawei Matepad Pro; https://www.youtube.com/watch?v=xDr0tEDKuu4
Huawei P40 Pro; https://www.youtube.com/watch?v=cgg04EkNXUc
Huawei FreeBuds 3; https://www.youtube.com/watch?v=I8PDlEKhw8g
Huawei Watch GT2; https://www.youtube.com/watch?v=swKcNhCEYi4
Akıllı Telefon
Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayacak olursak, ön taraftan delik çentik tasarımıyla birlikte iyi bir ekran kasa oranı sunan LG K61 modelinin arka yüzeyinde dörtlü arka kamera kurulumu ve hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor.
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Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
Sol tarafta ses tuşlarının hemen altında ayrıca bir Google Asistan tuşu konumlandırılmış. Bu sayede direkt fiziksel tuş ile birlikte asistana ulaşabiliyorsunuz. LG K61 modelinde Military Standart 810G yani Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun yüksek ve düşük sıcaklık, nemlilik, ısı ile şoklama ve darbe gibi testlerden başarıyla geçtiğini ifade ediyor.
Ayrıca LG, ülkemizde K61 modelini alan kullanıcılara 1 yıllık ekran değişim garantisi sunuyor. Böylece bir yıl içerisinde eğer bir kaza yaşanır ve ekranınız kırılırsa, LG telefonunuzun ekranını ücretsiz değiştiriyor. Modelin öne çıktığı noktalardan biri kulaklık ile sunduğu ses performansı. Zira telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi ile beraber DTS-X 3D ses desteği bulunuyor. Kulaklığınızı taktığınız anda devreye giren DTS-X 3D, hem 3 boyutlu bir ses deneyimi yaşamanız noktasında, hem de farklı ekolayzır seçenekleriyle birlikte; telefonuyla müzik dinlemeyi veya içerik tüketmeyi sevenler için oldukça başarılı. 6.53 inç boyutlu IPS LCD ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük sunan LG K61 modelinde, IPS panel dolayısıyla hem görüş açısı geniş hem de parlaklık iyi düzeyde. Telefon gücünü orta düzey işlemcilerden biri olan MediaTek Helio P35 işlemcisinden alırken, bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanının 128 GB olarak tutulması, telefonunda çok fazla uygulama, fotoğraf veya video gibi materyalleri depolayan insanlar için gayet iyi.
Ayrıca miscroSD kart yuvasıyla beraber dahili depolamayı da arttırabilmek mümkün. Cihazın arka tarafında 48 MP’lik F/1.8 diyafram değeri sunan ana kameraya ek olarak, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli kamera; insan, evcil hayvan, yemek ve manzara gibi pek çok farklı senaryoyu otomatik olarak tanımlayıp çektiğiniz fotoğrafı iyileştiriyor. Ayrıca düşük ışık noktasında hem f/1.8 diyafram değeri hem de Dört Hücre Teknolojisi fotoğrafta oluşan paraziti azaltarak aydınığı arttırıyor. Cihazın ön tarafında ise yazılımsal olarak portre modu bulunan 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun pil kapasitesine baktığımızda, 4000 mAh’lik kapasite ile telefonun yoğun bir günü çok rahat çıkarabildiğini söyleyebiliriz. LG K61 tüm operatör mağazalarında satılıyor.
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.