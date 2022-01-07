Sepet Dolusu Fırsatlar MediaMarkt’ta

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Yılın ilk döneminde her zaman olduğu gibi sizler için oluşturduğumuz teknolojik ürünlerin listesiyle birlikteyiz. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

Tam kablosuz kulaklıklara son dönemde olan ihtiyaç daha da arttı. Hem müzik dinlemek hem de telefon görüşmelerini yapmanın Bluetooth kulaklıklar ile daha kolay olduğu da ortada. Redmi Buds 3 sadece 4.9 gram ağırlığıyla kulağınızda herhangi bir ağırlıkta yapmıyor. 310 mAH bataryasıyla birlikte 15 saat ve üzeri kullanım sunuyor. Eğer sizde Xiaomi Redmi Buds 3’e göz atmak ve 549 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linkle bakabilirsiniz.



Son zamanlarda fotoğraf merakınız arttıysa ve kendinize bir DSLR fotoğraf makinası arıyorsanız bu model sizin için uygun olabilir. CANON EOS M50 BK M15-45 IS modeli otomatik odaklama yapabiliyor. Üzerinde 15-45 mm lensle eğer sizde bu modele göz atmak ve 6999 TL’ye satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.



Video çekimlerinin olmazsa olmazı, sarsıntılı video çekimlerin önüne geçmek isterseniz DJI OM 4 SE Gimball’a bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Hem Android hem de iOS ile uyumlu bir şekilde çalışan OM 4 SE 405 gramlık ağırlığıyla elinizi de yormuyor. Eğer siz de videolarınızda hem sarsıntısız hem de etkileyici görüntüler elde etmek isterseniz modele göz atabilir ve 1499 TL’ye buradaki linkten satın alabilirsiniz.



Eğer mutfağınızda yeni bir heyecan arıyorsanız veya yeni bir mutfak aletleri arayışındaysanız FAKIR Lucca Blenderi Setine göz atabilirsiniz. 1000W güce sahip olan Blender ayrıca 900 ml hacme sahip. Ayrıca 2 farklı hız kademesiyle istediğiniz ayarda kullanabiliyorsunuz. Siz de FAKIR Lucca Blender Setinde göz atmak ve 399 TL’ye satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.



En sevdiğimiz içeceklerden birisi de çaydır. Sabah, öğlen ve akşam fark etmeksizin çayı seviyoruz. Çayı ne kadar kolay bir şekilde yaparsak daha da keyifle içebiliyoruz. Burada da FAKIR TASTEA Çay Makinesi size yardımcı oluyor. Siyah ve kırmızı renkleriyle şık görüntüye sahi olan çay makinesi 8 fincan kapasitesinde. Eğer sizde FAKIR TASTEA Çay Makinesine göz atmak ve 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Yakın zamanda bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız ASUS X515JA-BR1968T modeline göz atmakta fayda var. 15.6 inçlik ekranı, Intel i3-1005G1 işlemcisi, 4GB RAM ve 256 GB SSD depolamasıyla birlikte günlük kullanımlar için çok ideal bir model. Windows 10 ile birlikte gelen modele göz atmak ve 5999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Ayrıca MediaMarkt sizlere Ocak ayı için iki ürün daha öneriyor:

HONOR Band 6 Akıllı Bileklik 549 TL

PHILIPS TAH4205 BT Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 399 TL

Genel kampanyaya dahil olan ürünlere göz atmak içinde buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 10 Ocak olduğunu unutmayın!

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.