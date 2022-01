Bitcoin İçin Ayı Piyasası Zamanı Mı?

Kripto para piyasası son günlerde düşüşler ile boğuşurken Bitcoin de resmen ayı piyasasına girmiş gibi görünüyor. 70 bin dolar seviyelerinin ardından uzun zamandır 50 bin dolar seviyelerinde konsolide olan BTC fiyatı yazı sırasına 42 bin dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Kripto analitik platformu Coinglass’tan alınan verilere göre, son 24 saat içinde 900 milyon doların üzerinde kripto para tasfiyesi gerçekleşti. Tasfiyelerin %80’e yakını, uzun pozisyonlardaki tüccarların oyun dışı kalmasından kaynaklı.

Bitcoin tasfiyeleri çarşamba gününden bu yana 500 milyon dolara yaklaştı. Tasfiyeler, Bitcoin fiyatının 46.000 dolar fiyat seviyelerinden 42.000 doların altına düşmesinin bir sonucu oldu. Bazı piyasa gözlemcileri, Bitcoin’in artık resmi olarak bir ayı piyasasında olduğunu ifade etti. Daha önce fiyat düşüşünü bir ayı tuzağı olarak nitelendiren bir gözlemci olan KSICRYPTO geri adım attı ve bunun tam bir ayı piyasası olduğunu söyledi.

2022’de bir Bitcoin ayı piyasası yaşanacağını öngören Bitcoin yatırımcısı ve şüpheci CryptoWhale, fiyat düşüşüne şaşırmadığını tekrar etti. CryptoWhale, Bitcoin’in uzun zamandır sahte para ve dolandırıcılık tarafından desteklenen bir balonun içinde olduğunu savunuyor. USDT ihraççısı olan Tether’in de bu dolandırıcılığın arkasında olduğuna dikkat çekiyor ve Bitcoin’in çok düşük talebi olduğunu, çünkü satın alanların yalnızca balonu daha iyi bilmeyen perakende yatırımcılar olduğunu ekliyor. Ayrıca, kripto para borsalarının ticareti azaltmak ve Bitcoin fiyatının düşmesini durdurmak için harekete geçmesini ve çevrimdışı olmaya başlamasını bekliyor. CryptoWhale’e göre Bitcoin’in bu ayı piyasası lider kripto para biriminin fiyatını 10 bin doların altında çekecek.

#Bitcoin is tanking fast.

Now watch as all the top crypto exchanges collude to go offline to stop prices from plunging too far.

Happens every time. This market is rigged by the few at the top.

— Mr. Whale (@CryptoWhale) January 7, 2022