Senato, 1.2 trilyon dolarlık altyapı yasasını geçirdi. Kripto vergisi tartışmaları bir sonraki aşamada

ABD Senatosu özellikle de kripto vergilendirmesiyle çokça tartışılan altyapı yasasını meclisten geçirdi. 1.2 trilyon dolar’lık fon ayrılacak olan yasa, 69 pozitif oya karşılık 30 negatif oy olarak bir sonraki aşama olan Temsilciler Meclisine aktarıldı.

İki partinin de ortak çalışmasıyla ortaya çıkartılan yeni altyapı yasası, hızlı internet, yol ve köprüler, toplu taşıma, içme suyu vs. gibi konularda iyileştirmeleri kapsıyor. Bu haliyle Amerikalılara oldukça fayda sağlayacak gibi görünen yasa için ayrılan 1.2 trilyon dolarlık bütçenin çıkartılması için bazı yasa değişikliği önerileri de bir süredir tartışılıyor. Bu yasa değişikliklerinden en çok tartışılanı da şüphesiz ki kripto vergilendirmesini içeren yasa değişikliği oldu. Son anda apar topar ve özensiz bir şekilde hazırlanarak altyapı yasasına dahil edilen yasa değişikliğine göre kripto endüstrisi yeniden tanımlanarak endüstrinin büyük bir çoğunluğunu etkileyecek olan vergilendirmeler ile uygulaması neredeyse imkansız olan müşteri bilgilendirme formlarının doldurulup ilgili kurumlara iletilmesi gerekecek. Altyapı yasası ve kripto yasa değişiklikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için önceki haberlerimizi inceleyebilirsiniz.

ABD Senatosunda geçen haftadan beri önemli kripto vergisi tartışmaları yaşanıyor. Uygulanması planlanan kripto vergisi yasa değişikliği ABD Başkanı Joe Biden’dan da destek alarak yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak kripto endüstrisini savunan Senatörlerin yoğun uğraşları sonunda ortak bir anlaşmaya varılsa da iş oylama kısmına gelindiğinde bazı Senatörlerin çocukça tavırları sebebiyle yasa değişikliği olduğu gibi ağır şekilde kalmıştı. Yaşanan süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.

Bugün Senato’da oylaması yapılan altyapı yasası da oy çoğunluğunu sağlayarak Senato’dan geçti ve Temsilciler Meclisine gönderildi. Bunun üzerine kripto endüstrisinden büyük tepkiler gelirken Bitcoin fiyatında aşırı bir hareketlenme yaşanmamıştı. Gelen tepkilerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.

Temsilciler Meclisinin bu sonbaharda incelemesi beklenen altyapı yasasında en azından kripto vergilendirmesi kısmında bazı değişiklikler yapılması veya anlaşmaya bakarak tanımın daraltılması mümkün. Bu sebeple Temsilciler Meclisi konuyu inceleyene kadar kripto endüstrisinin meclise baskı uygulaması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.