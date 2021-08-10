Kripto Para
Senato, 1.2 trilyon dolarlık altyapı yasasını geçirdi. Kripto vergisi tartışmaları bir sonraki aşamada
ABD Senatosu özellikle de kripto vergilendirmesiyle çokça tartışılan altyapı yasasını meclisten geçirdi. 1.2 trilyon dolar’lık fon ayrılacak olan yasa, 69 pozitif oya karşılık 30 negatif oy olarak bir sonraki aşama olan Temsilciler Meclisine aktarıldı.
İki partinin de ortak çalışmasıyla ortaya çıkartılan yeni altyapı yasası, hızlı internet, yol ve köprüler, toplu taşıma, içme suyu vs. gibi konularda iyileştirmeleri kapsıyor. Bu haliyle Amerikalılara oldukça fayda sağlayacak gibi görünen yasa için ayrılan 1.2 trilyon dolarlık bütçenin çıkartılması için bazı yasa değişikliği önerileri de bir süredir tartışılıyor. Bu yasa değişikliklerinden en çok tartışılanı da şüphesiz ki kripto vergilendirmesini içeren yasa değişikliği oldu. Son anda apar topar ve özensiz bir şekilde hazırlanarak altyapı yasasına dahil edilen yasa değişikliğine göre kripto endüstrisi yeniden tanımlanarak endüstrinin büyük bir çoğunluğunu etkileyecek olan vergilendirmeler ile uygulaması neredeyse imkansız olan müşteri bilgilendirme formlarının doldurulup ilgili kurumlara iletilmesi gerekecek. Altyapı yasası ve kripto yasa değişiklikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için önceki haberlerimizi inceleyebilirsiniz.
ABD Senatosu, kripto paraları tehdit eden yeni altyapı yasasını oyluyor!
ABD Senatosunda geçen haftadan beri önemli kripto vergisi tartışmaları yaşanıyor. Uygulanması planlanan kripto vergisi yasa değişikliği ABD Başkanı Joe Biden’dan da destek alarak yerini sağlamlaştırmıştı. Ancak kripto endüstrisini savunan Senatörlerin yoğun uğraşları sonunda ortak bir anlaşmaya varılsa da iş oylama kısmına gelindiğinde bazı Senatörlerin çocukça tavırları sebebiyle yasa değişikliği olduğu gibi ağır şekilde kalmıştı. Yaşanan süreçlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
Senato, kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğiyle ilgili son dakika anlaşmasına vardı!
Bugün Senato’da oylaması yapılan altyapı yasası da oy çoğunluğunu sağlayarak Senato’dan geçti ve Temsilciler Meclisine gönderildi. Bunun üzerine kripto endüstrisinden büyük tepkiler gelirken Bitcoin fiyatında aşırı bir hareketlenme yaşanmamıştı. Gelen tepkilerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için şu haberimizi inceleyebilirsiniz.
Bitcoin lobisi yenildi: Çocuklar kavga etti ve Senato’dan red kararı çıktı!
Temsilciler Meclisinin bu sonbaharda incelemesi beklenen altyapı yasasında en azından kripto vergilendirmesi kısmında bazı değişiklikler yapılması veya anlaşmaya bakarak tanımın daraltılması mümkün. Bu sebeple Temsilciler Meclisi konuyu inceleyene kadar kripto endüstrisinin meclise baskı uygulaması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
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Kripto Para
Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment Bitcoin kabul edecek!
Önde gelen Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment, bu yılın sonunda bilet alımları ve indirimler için bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul edeceğini söyledi.
Pazartesi günü bir konferans görüşmesinde konuşan AMC Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı Adam Aron, AMC sinemasının BT teknolojisine sahip çevrimiçi satın alma sistemine sahip olacağını ve ödeme yöntemi olarak kripto para birimini ekleyeceğini belirtti. Aron, şu ifadeleri kullandı:
” …
Şu anda AMC’nin bu yeni gelişen kripto para birimi evrenine başka nasıl katılabileceğini keşfetmenin ön aşamasındayız ve kripto para birimiyle akıllıca daha ciddi bir şekilde ilgilenmeye devam edersek, AMC için potansiyel olarak kazançlı iş fırsatlarından oldukça etkileniyoruz.”
Şu anlık Bitcoin ile ödemelerin nasıl gerçekleşeceğinin detaylarını açıklamayan AMC, COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşadığı müşteri kaybını telafi etmek için çalışmalarını devam ettiriyor. AMC Entertainment Bitcoin kabul etmenin yanı sıra, müşteriler için ödeme kanallarını genişletmek için Apple Pay ve Google Pay ile de entegre olacak.
CEO’nun pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından, hisse senedinin değeri %13,2 arttı ve AMC hisselerinin nihai işlem fiyatı pazartesi günü %3,36 yükseldi.
Uzun zamandır 40 bin dolar seviyesinin altında grafik çizen lider kripto para birimi Bitcoin de yeniden 40 bin doları aştı ve 45 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Mayıs ortası ile birlikte 64 bin dolarlık zirvesinden oldukça hızla uzaklaşmaya başlayan lider kripto para birimi, kayıplarını telafi etmek için şu anda oldukça iyi bir konumda. Son 7 gün içerisinde %16,68 artan BTC yazı sırasında 45,177 dolardan işlem görüyor.
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Bitcoin
Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey: “Bitcoin bölünmüş ülkeleri ve sonunda tüm dünyayı birleştirecek.”
Popüler sosyal medya platformu Twitter ve ödeme aracı şirketi Square’ın kurucusu olarak bilinen Jack Dorsey, kripto paraların bütün dünyayı birleştireceğini iddia etti. Jack Dorsey aynı zamanda kripto paraların ve Bitcoin’in büyük bir hayranı olarak tanınıyor ve kendisi Bitcoin’in hayatında önemli bir yer tuttuğunu iddia ediyor.
Jack Dorsey’in Bitcoin hakkında sözlerini içeren tweet, dünün son saatlerinde ABD Senatosundaki kripto paraları tehdit eden yasa değişikliğinin yeni altyapı yasasına eklenmesinin hemen ardından atıldı.
#Bitcoin will unite a deeply divided country.
(and eventually: world)
— jack⚡️ (@jack) August 9, 2021
Dorsey, doğrudan hangi ülkeyi kastettiğini açıklamadı. Ancak yaşanan bu yasa değişikliği süreciyle ilgili bir çok tweet attığı için tweet’inde ABD’yi kastettiği düşünülüyor. Yine de kendisi bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.
Dorsey’in Bitcoin ile ilgili bu süslü sözleri, kendisi için bir ilk değil. Temmuz ayındaki Bitcoin konferansında konuşan Dorsey, Bitcoin’in dünya barışını sağlayacağını umduğunu söylemişti. O konuşmasında ayrıca Bitcoin ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:
“Elon daha önce de söyledi. Şu anda bireyselliğin bir gücünün olmadığı ve şiddetin tekelleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bugünki para sistemimizin yarattığı oyalayıcılığın ve bedelin miktarı çok fazla ve bu durum Elon’un da bazılarını çözmek için uğraştığı insanlığı çok gezegenli bir seviyeye ulaştırmak gibi büyük problemlerimize odaklanmamıza engel oluyor. Bizim günlük bazda uğraşmak durumunda olduğumuz bu onca dikkat dağınıklığı bu gezegendeki her bir insanın daha büyük amaçlarına ulaşmasını artan bir hız ile engelliyor. Kulağa biraz saçma gelebilir ama bu temel sorunu çözün ve gerisi çok önemli bir ölçüde iyileşecektir. Uzun vadede olsa da umudum barıştan yana.”
Dorsey, 2018 yılında da Bitcoin’in 10 yıl içerisinde dünyadaki tek para birimi olacağını iddia etmişti.
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