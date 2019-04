Sega Genesis Mini geliyor! Oyun dünyasının son zamanlardaki furyası olan “mini retro” oyun konsolları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Nintendo’nun NES Classic adlı oyun konsolunun ilgi göremesinden sonra Sony ve Sega da hareket geçti. Sega’nın bir süredir retro konsolunu piyasaya sürmeyi planladığını tahmin ediliyordu. Oyun sevenleri mutlu edecek haber geldi. Genesis Mini’nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

İlginizi çekebilir: Xbox Türkiye oyun fiyatlarını düşürdü!

Sega Genesis Mini çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Sega Fes 2019’da konu ile ilgili yapılan açıklamada; Genesis Mini konsolunun 19 Eylül’de satışa sunulacağı belirtildi. Konsolun tek kontrolcü bulunan versiyonu 70 dolardan, çift kontrolcü bulunan versiyonu ise 90 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Genesis Mini özellikleri

Sega Genesis Mini, PlayStation Mini gibi microUSB tarafından destekleniyor ve 720p çözünürlükte,bir HDMI çıkışına sahip. Oyun kumandası, Genesis gamepad’in çoğu oyuncunun tercih ettiği altı butonlu versiyonu ile geleceği söyleniyor.

Sega Genesis Mini oyunlar ile geliyor

Genesis Mini 40 adet oyun yer alacak. Oyunlar konsolların satışa sunulduğu bölgelere göre de farklılık gösterecek. ABD’de satılan kutunun içerisinde; Altered Beast, Castlevania: Bloodlines, Comix Zone, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Gunstar Heroes, Shining Force, Sonic The Hedgehog, Space Harrier II and ToeJam & Earl gibi oyunlar yer alırken.

Japonya’da ise ; Sonic 2, Puyo Puyo 2, Shining Force, Castlevania Bloodlines, Powerball, Gunstar Heroes, Comix Zone, Rent-a-Hero, Space Harrier II and Madou Monogatari gibi oyunlar yer alacağı belirtildi.

Sega, bazı retro oyunların yeniden gün yüzüne çıkması için Genesis Mini’deki yazılım geliştirmeleri ile ilgili çalışmalara başlanacağı belirtildi.