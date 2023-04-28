Güvenlik ve iş zekâsı çözümleri lideri Securitas Technology, elektronik erişim çözümleri ve mobil kimlik doğrulamada dünya lideri olan Onity’nin Türkiye’deki yetkili çözüm sağlayıcısı oldu. Onity, dünya genelindeki müşterileri için, erişim kontrolü ve kilitleme sistemlerinden entegre akıllı çözümlere kadar yenilikçi hizmetler sunuyor. Onity’nin entegre erişim sistemleri ve teknolojisi, misafirlerin kapıları basit ve güvenli bir şekilde açmasını sağlıyor.

Yaptıkları anlaşmayla Onity Otel Kilit Sistemlerinin Türkiye’deki yetkili çözüm sağlayıcısı olduklarını söyleyen Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, oda giriş-çıkış yönetimini kolaylaştıran, güvenliği artıran ve mobil kullanım sayesinde kart maliyetini düşüren Onity’nin çözümlerine Türkiye’de konaklama sektöründeki tesislerin büyük ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti.

Onity Otel Kilit çözümlerinin otellerin oda kapılarında kullanılan kilit ve kart okuyucunun kombine olarak çalıştığı bir geçiş sistemi olduğunu belirten Yelkencioğlu, “Sistem, lobiden alınan kartlar veya telefonlara yüklenen mobil uygulamalar sayesinde, yalnızca yetkili kişilerin ilgili odaya giriş yapabilmesini sağlıyor. Onity’nin çeşitli model ve özellikte çok sayıda ürünü bulunuyor. Ayrıca tasarımsal olarak özelleştirilip, farklı kapı modellerine uygun hale getirilebiliyor. Onity, ek olarak otel odalarında bulunan oda içi kasaların yönetimini de şifre ile mobil olarak yönetebiliyor” dedi.

Mobil cihazla giriş imkanı

Onity Otel Kilitleri çözümü, Otel Oda Yönetim Yazılımı, Bluetooth ve NFC (Yakın Alan İletişimi) sayesinde mobil cihazlarla kullanılabiliyor. Ayrıca bulut tabanlı olarak da çalışıyor. Çözüm kartla kullanıldığında, standart bir okuyucu gibi kart okuyucuya yaklaştırıldığında, yetkisi olan kişinin kapıyı açmasına izin veriyor. Mobil cihazlara indirilen uygulama aracılığıyla Bluetooth ve NFC haberleşme teknolojisi kullanılarak geçiş sağlanabiliyor. Okuyucular ve kilitler için herhangi bir kablolama maliyeti oluşturmuyor. Bulutta kullanıldığı gibi server’da da kurulumu yapılabiliyor.

Fırsatın kapısını açın

Konaklama tesislerinin misafir memnuniyetini sağlamak için otel erişim kontrolüne de yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Pelin Yelkencioğlu, “Kendi alanında bir dünya devi olan Onity’i, şimdi Türkiye’de Securitas Technology’nin servis ve mühendislik yetenekleri ile pazara sunuyoruz. Konaklama tesisi ister büyük ister küçük olsun, Onity çözümleri sayesinde ihtiyaç duyulan güvenlik ve geçiş kontrolünü sağlamak mümkün. İyi tasarlanmış ancak kullanımı basit olan Onity kilitleri, tesisleri ve misafirleri korumaya yardımcı oluyor. Onity çözümleri misafirlere kolaylık sağlarken, aynı zamanda operasyonel verimliliğin artmasına da katkı sunuyor. Türkiye’deki tüm konaklama tesisi yönetimlerine ‘Fırsatın kapısını açın’ çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.