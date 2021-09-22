SEC Uyardı, Coinbase İptal Etti!

Coinbase Global, müşterilerin belirli tokenlardan faiz kazanmalarını sağlamak için tasarlanan kripto para kredisi ürününü başlatma planını iptal etti.

Büyük kripto borsası, geçtiğimiz haziran ayındaki bir blog gönderisini sessizce güncelleyerek planındaki değişikliği duyurdu ve duyurulan USDC APY programını başlatmayacağını ve aynı zamanda kredi ürünü için oluşturduğu bekleme listesini sonlandıracağını belirtti. Coinbase, borç verme programının müşterilere yıllık yüzde 4’lük bir getiri (APY) kazandıracak kripto tasarruf hesaplarına güç sağlayacağını ifade etmişti. Bu getiri, geleneksel bankaların çoğu tasarruf hesabından kat kat daha fazlaydı. Borsa, USDC stablecoini ödünç verilen ürüne güç sağlamak için planlamış olsa da, değeri ABD dolarına sabitlendiğinden fiyatı bu olaydan önemli ölçüde etkilenmemişti.

Borsanın “borç verme” ürünü hakkında bilgi ve bekleme listesi için bir kayıt sayfası içeren web sayfası artık Coinbase’in ürünü başlatmayacağını duyurduğu blog sayfasına yönlendirme yapıyor. Coinbase, kripto para birimi endüstrisi için düzenleyici netlik aradığını belirterek iptal güncellemesini açıkladı. Borsa, SEC’in araştırmasının bir parçası olarak yukarıda belirtilen bekleme listesindeki kişilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini istediğini açıkladı. Ancak firma, artık bekleme listesine kaydolanların verilerine ne olacağına dair bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Coinbase’in borç verme programını başlatma planını iptal etme hamlesi, kripto para borsasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) ürün hakkında yasal bir uyarı almasından sonra geldi. 8 Eylül’de Coinbase, SEC’in önümüzdeki haftalarda faiz getiren bir ürün olan borç verme programını başlatması halinde borsayı bir dava ile tehdit ettiğini duyurmuştu.

Coinbase, bu süre zarfında SEC’den, düzenleyicinin Coinbase Lend adlı ürün üzerinden borsaya dava açmayı planladığını belirten bir bildirim aldı. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, firmanın son altı aydır düzenleyici ile ilişki kurma çabalarını göz önünde bulundurarak tehdide hazırlıksız yakalandığını belirterek yanıt verdi. Armstrong, firmanın başlangıçta lansman öncesinde brifing için düzenleyici kuruma ulaştığını ve SEC’in ödünç verilen ürünün bir menkul kıymet olduğunu belirterek yanıt verdiğini söyledi. Coinbase CEO’su ayrıca, SEC’in borç verme özelliğinin neden bir menkul kıymet olarak kabul edileceği veya Coinbase’in bunu düzeltmek için neler yapabileceği konusunda net olmadığını açıkladı. Coinbase daha sonra ödünç verme programı özelliğinin başlatılmasını en az ekim ayına kadar ertelemeye karar verdi, ancak şimdi planın sonlandırıldığını duyurdu.