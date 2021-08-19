Kripto Para
Coinbase, Mitsubishi İşbirliğiyle Japonya’da!
Coinbase bugün , dünyanın en büyük dijital varlık pazarlarından biri olan Japonya’da bir kripto borsasını başlatıldığını duyurdu.
Lansmanın, 40 milyona yakın müşterisiyle Japonya’nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ile ortaklaşa yürütüldüğü söylendi. Mitsubishi ile yapılan bu ortaklığın, şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olduğu da belirtildi.
Bu ortaklık ile şirketin hedefi, Japonya’da yerel düzenlemelere tamamen uyumlu, kullanımı en kolay ve en güvenilir borsa olmak. Coinbase, Japon müşterilerinin likit işlemlerini Mitsubishi UFJ Financial Group’un hızlı para yatırma hizmeti aracılığıyla sağlayacak. Bu ortaklık, Binance’nin ülkemizde Akbank ile yaptığı işbirliğine benzer konumda.
Kaliforniya merkezli şirket, bu ayyın başlarında 1,6 milyar doların üzerinde rekor bir kâr kaydederek ikinci çeyrek kazançlarını açıklamıştı.
Coinbase, başlangıçta ticaret hacmine göre en büyük beş kripto para birimine dayalı perakende ürünler sunacağını ve gelecekte daha fazla varlık ve ürünü piyasaya süreceğini belirtti.
Çeşitli kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre , desteklenen ilk beş varlık arasında Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Bitcoin Cash ve Stellar yer alıyor .
Şirket daha sonraki aşamada ise, kurumsal tüccarlar ve yatırımcılar için hizmet sunmaya çalışacak. Bu aşamadaki planlar ise kişiler ya da kurumlar arasında gelişmiş ticaret sistemleri kurmak gibi mevcut küresel hizmetlerin yerelleştirilmiş sürümlerini içerir. Örneğin ülkemizde bir süreliğine görülen Binance ve Papara’nın para çekme ve para yatırma sistemi bu sistemlere basit birer örnek teşkil edebilir.
Japonya piyasasında yeni bir katılımcı olarak Coinbase, ülkede bitFlyer, BitBank, CoinCheck ve yakın zamanda hacklenen Liquid dahil olmak üzere birçok kripto borsası olduğundan, Japonya’da sert bir rekabetle karşı karşıya kalacağından emin .
COİNBASE NEDİR ?
Genel merkezi ABD’de bulunan ve Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından 20 Haziran 2012 tarihinde kurulan bir kripto para piyasasıdır. Coinbase günümüzde dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsalarından biri haline gelmiş durumdadır. Hacim olarak sıraladığımız zaman birinci sırada bildiğimiz üzere Binance, ikinci sırada Huobi ve üçüncü sırada Coinbase borsası gelmekte. Huobi’nin hacminin büyük olmasını ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunmasına bağlayabiliriz. En nihayetinde Coinbase’nin, Binance’nin en büyük rakiplerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz.
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Kripto Para
Hollanda Merkez Bankası, Binance’a Uyarıda Bulundu
Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank’a (DNB) göre Binance , Hollanda’da ilgili faaliyetlerini uygun lisansa sahip olmadan gerçekleştiriyor.
Banka bugün yayınladığı bir uyarıda , “Binance, gerekli resmi kayıt olmadan Hollanda’da kripto hizmetlerini gerçekleştiriyor” dedi.
Açıklamaya göre, yapılan kripto para ticareti, Hollanda’daki kara para aklama veya terörle mücadele finansmanı mevzuatına uygun gözükmüyor. Banka, “Bu, müşterilerin kara para aklama veya terörün finansmanına karışma riskini artırabilir” dedi. Ayrıca bu durum bir merkez bankasının veya finansal otoritenin Binance’i lisanssız faaliyet gösterdiği için ilk uyarması da değil.
Daha önce Japonya, Malezya, İtalya, İngiltere ve Cayman Adaları’da Binance’a uyarıda veya yaptırımda bulunmuştu.
Binance, DNB’nin duyurusunun ardından bir açıklama yaptı ;
“DNB’nin Hollanda’da bizimle ilgili yaptığı bildirimin farkındayız. Uyumluluk konusundaki çabalarımızı iki katına çıkarma sözünü vererek Binance’ın, gerekli kayıt için başvuruda bulunma sürecinde olduğunu bildirmek isteriz. Yakın gelecekte olumlu yollar katederek DNB ile yapıcı bir şekilde çalışacağımızı umut ediyoruz.” dedi Binance sözcüsü.
“Binance uyumluluğu çok ciddiye alıyor ve henüz DNB’ye resmi olarak kayıtlı olmasak da, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için araçları ve prosedürleri içeren sağlam bir programımız var. Kullanıcılarımızın çıkarlarının devam etmesinin Binance için kilit önemde olduğunu vurguluyoruz. Kesinlikle korunmalı,” diye ekledi sözcü.
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Kripto Para
Japon kripto para borsası Bitpoint Cardano (ADA) listelemesi için tarih verdi!
Japon kripto para borsası Bitpoint, bu ay içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı Cardano (ADA) listelemesi için tarih verdi. Bitpoint tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada borsanın ADA listelemesi yapacağı ve bunu yapan ilk Japon borsası olacağı bildirilmişti.
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Bitpoint, ADA listelemesi ile ilgili detayları paylaştı. Buna göre ADA, Bitpoint borsasında 25 Ağustos günü saat 23:30 UTC’de listelenecek. Listeleme, ülkemizde TSİ 26 Ağustos 02:30’a denk geliyor.
Bilindiği üzere Japonya, bulunduğu bölge içerisinde kripto para borsalarına yönelik son derece katı düzenlemeleri bulunan bir ülke. Cardano’nun Japon borsasında listelenecek olması, yetkililerin nispeten olumlu yaklaşımlar içerisinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Diğer taraftan Cardano ağında beklenen büyük Alonzo hard forkunun gerçekleşmesine de çok kısa bir süre kaldı. Alonzo’nun 12 Eylül tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yükseltme ile birlikte Cardano’nun akıllı sözleşmesi tanıtılacak. Şu anda akıllı sözleşme pek çok borsa ve dApp geliştiricisi tarafından test ediliyor.
Popüler altcoinlerden biri olan ADA, geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi 2 dolar seviyesine göz kırpmıştı. Son 1 hafta içerisinde %15,54 değer artışı yaşayan ADA fiyatı yazı sırasında 2,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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