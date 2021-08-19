Coinbase, Mitsubishi İşbirliğiyle Japonya’da!

Coinbase bugün , dünyanın en büyük dijital varlık pazarlarından biri olan Japonya’da bir kripto borsasını başlatıldığını duyurdu.

Lansmanın, 40 milyona yakın müşterisiyle Japonya’nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ile ortaklaşa yürütüldüğü söylendi. Mitsubishi ile yapılan bu ortaklığın, şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olduğu da belirtildi.

Bu ortaklık ile şirketin hedefi, Japonya’da yerel düzenlemelere tamamen uyumlu, kullanımı en kolay ve en güvenilir borsa olmak. Coinbase, Japon müşterilerinin likit işlemlerini Mitsubishi UFJ Financial Group’un hızlı para yatırma hizmeti aracılığıyla sağlayacak. Bu ortaklık, Binance’nin ülkemizde Akbank ile yaptığı işbirliğine benzer konumda.

Kaliforniya merkezli şirket, bu ayyın başlarında 1,6 milyar doların üzerinde rekor bir kâr kaydederek ikinci çeyrek kazançlarını açıklamıştı.

Coinbase, başlangıçta ticaret hacmine göre en büyük beş kripto para birimine dayalı perakende ürünler sunacağını ve gelecekte daha fazla varlık ve ürünü piyasaya süreceğini belirtti.

Çeşitli kaynaklar tarafından verilen bilgilere göre , desteklenen ilk beş varlık arasında Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Bitcoin Cash ve Stellar yer alıyor .

Şirket daha sonraki aşamada ise, kurumsal tüccarlar ve yatırımcılar için hizmet sunmaya çalışacak. Bu aşamadaki planlar ise kişiler ya da kurumlar arasında gelişmiş ticaret sistemleri kurmak gibi mevcut küresel hizmetlerin yerelleştirilmiş sürümlerini içerir. Örneğin ülkemizde bir süreliğine görülen Binance ve Papara’nın para çekme ve para yatırma sistemi bu sistemlere basit birer örnek teşkil edebilir.

Japonya piyasasında yeni bir katılımcı olarak Coinbase, ülkede bitFlyer, BitBank, CoinCheck ve yakın zamanda hacklenen Liquid dahil olmak üzere birçok kripto borsası olduğundan, Japonya’da sert bir rekabetle karşı karşıya kalacağından emin .

COİNBASE NEDİR ?

Genel merkezi ABD’de bulunan ve Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından 20 Haziran 2012 tarihinde kurulan bir kripto para piyasasıdır. Coinbase günümüzde dünyanın en fazla kullanılan kripto para borsalarından biri haline gelmiş durumdadır. Hacim olarak sıraladığımız zaman birinci sırada bildiğimiz üzere Binance, ikinci sırada Huobi ve üçüncü sırada Coinbase borsası gelmekte. Huobi’nin hacminin büyük olmasını ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunmasına bağlayabiliriz. En nihayetinde Coinbase’nin, Binance’nin en büyük rakiplerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz.