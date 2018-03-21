Sea of Thieves için mobil yardımcı uygulama kullanıma hazır

Sea of Thieves kısa zaman önce Rare adlı stüdyonun hazırlayıp Microsoft’un dağıtımını üstlendiği uzun zamandır beklenen korsan oyunu. Açık dünya mekaniğine sahip oyun Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirdi. Lakin ne yazık ki Steam üzerinden bulunamıyor. Oyunun herhangi bir Windows 10 makinede, Microsoft Store üzerinden bularak hem Xbox hem de W10 için satın alabilirsiniz. Oyunun normal fyatı 60 dolar ike Xbox Game Pass içerisinde yer aldığından 14 günlük deneme sürümü içinde de hem PC hem de konsol için deneyebilirsiniz.

Sea of Thieves için interaktif harita

Microsoft şimdi ise bu yeni oyun için yarcımcı mobil uygulamasını da kullanıcıların beğenilerine sundu. Bu uygulama aslında dünyada gezmek için kullanabileceğiniz interaktif bir oyun haritası. Uygulamanın en önemli yanı ise co-op oynanan oyunda siz ve takım arkadaşlarınızın aradığı hazinelere göre sürekli güncelleniyor olması.

Oyundaki bütün ıncık ıncık nesneleri gösteren harita filtreleme sayesinde dilediğiniz kadar basitleştirilebiliyor da. Farklı katergorilere ayrılmış lejand sayesinde her ne arıyorsanız haritanızı ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında yardımcı uygulama özel olarak aradığınız nesneleri bile bulmanızda yardımcı oluyor. Uygulama hem Android, hem de iOS sürümü ile hazır bekliyor.