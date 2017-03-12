Sanal Gerçeklik ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Gezmek Mümkün

Mission: ISS adı verilen ve Oculus ile üç uzay ajansı tarafından geliştirilen sanal gerçeklik uygulaması Oculus Rift ve Touch sahipleri için yayınlandı.

Bu uygulama ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gezmek mümkün. Kullanıcılar kargo kapsüllerini girişe bağlayabiliyor. Uzay yürüşleri yapabiliyor ve tıpkı gerçek astronotlar gibi kritik görevleri yerine getiriyor. Uygulama görsel efekt stüdyosu Magnopus ile beraber NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile geliştirildi.

Uygulama NASA’nın uzay istasyonu modelleri ve astronotlar ile yapılan konuşmalar doğrultusunda gerçekleştirildi. Mission: ISS geçen yıl duyurulmuştu. Oculus’un İçerik Bölümü Yöneticisi Jason Rubin yaptığı açıklamada bu uygulamanın NASA’nın uzaya gidecek olan astronotlar için uyguladığı uzay simülasyonu ile aynı olduğunu açıklamıştı.

NASA, VR konusuna aslında pek yabancı değil. Günümüzde VR başlıkları popüler olsa bile Nasa 1980 ve 1990’lı yıllarda bu başlıkları kullanıyordu. Mission: ISS’in dışında Mars 2030 isimli bir Mars keşif uygulaması da geliştiriliyor. Bir önceki Uluslararası Uzay İstasyonu temalı uygulama olan Earthlight’ta da NASA yer almıştı.