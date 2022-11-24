Teknoloji sektörünün önde gelen şirketlerinden Samsung, birçok donanımını kendi üretiyor. Kamera, yonga seti, ekran gibi önemli teknolojileri kendi markalarıyla üreten firma, yeni atılımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Samsung’un kendi ürettiği Exynos işlemciler, OLED ve AMOLED ekranlar ve 2016 yılından beri birçok telefonda yer alan ISOCELL kamera modülleri sürekli gelişirken, bugün ortaya çıkan haberler, ISOCELL kamera sensörlernin yakında tarih olacağı izlenimini veriyor. Şirket, önümüzdeki dönemde ISOCELL’i sonlandırıp yeni girişimler yapabilir.

Bugün sızdırılan bilgilere göre 6 yılı aşkın bir süredir onlarca telefonda yer alan ve farklı markalara da adeta göz olan ISOCELL kamera sensörleri, ilerleyen yıllarda karşımıza çıkmayacak. Samsung, ISOCELL markasını, ufak bir isim değişikliği ile birlikte yeniden şekillendirecek ve yeni modellerinde XISO-CELL kamera sensörlerini kullanıcılara sunacak.

Samsung, ISOCELL ‘i XISO-CELL haline getirebilir

İlk ISOCELL markasını ilerleyen süreçlerde ISOCELL Plus ve ISOCELL 2.0 olarak isimlendiren ve geliştiren Samsung, bir kez daha markanın ismiyle oynayacak. Nitekim basına düşen bilgilere göre Güney Koreli dev, XISO-CELL için marka tescil başvurusunda bulundu. Şu anki markaya göre telaffuz bakımından sadece “X” harfi kayda değer bir fark oluştururken, bu değişikliğin son kullanıcıya nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.

Henüz bir ay önce 200 megapiksel çözünürlükte çekimler yapabilen ISOCELL HPX kamera sensörünü duyuran Samsung’un XISO-CELL markasıyla üretime geçmesine bir hayli zaman olduğu söylenebilir. Bakalım mobil kamera kurulumları ne kadar gelişebilecek? Daha doğrusu, profesyonel fotoğraf makinelerine ne kadar süre sonra ulaşabilecek? Bunu hep birlikte yaşayarak öğreneceğiz…

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