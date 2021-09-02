Samsung, Dünyanın İlk 200MP ISOCELL HP1 Kamera Sensörünü Piyasaya Sürüyor

Samsung, geçen yıl akıllı telefonlar için 108MP ISOCELL HM3 kamera sensörünü piyasaya sürmüştü. Bu yeni sensör sadece birkaç Premium akıllı telefonda piyasaya sürüldü ve piksel gruplama, gelişmiş otomatik odaklama ve buna benzer özelliklerle beraber geldi. Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise 200MP akıllı telefon kamera sensörünü piyasaya sürdü. Samsung ISOCELL HP1, 064μm piksele sahip endüstrinin ilk 200MP sensörüdür. Bunun yanı sıra şirket, yeni bir 50MP ISOCELL GN5 sensörünü de tanıttı. Tek bir 1.0μm pikselde iki fotodiyot ile çok yönlü odaklanan Dual Pixel Pro teknolojisi ile gelen ilk görüntü sensörüdür. Bugün piyasaya sürülen yeni Samsung 200MP, 50MP akıllı telefon kamera sensörleri hakkında daha fazla ayrıntıya göz atalım.

Samsung ISOCELL HP1 200MP Kamera Sensörü Piyasaya Sürüldü

Samsung, yeni bir 200MP ISOCELL HP1 kamera sensörünü duyurdu. 0,64μm piksele sahip ilk 200MP akıllı telefon kamera sensörüdür. Samsung, yeni ISOCELL HP1 sensörünün “kırpıldığında veya yeniden boyutlandırıldığında bile görüntünün keskin kalmasına yardımcı olan şaşırtıcı miktarda ayrıntı” yakalayabildiğini belirtiyor. Ortama bağlı olarak ikiye iki, dörte dört veya tam piksel düzeni kullanan bir piksel gruplama teknolojisi olan Samsung’un ChameleonCell teknolojisine sahiptir.

Sensör, 16 komşu pikseli birleştirerek büyük 2.56μm piksellerle düşük ışık koşullarında 12.5MP görüntüler üretir. Şirket, yeni oluşturulan 2,56μm pikselin daha fazla ışık absorpsiyon ve hassasiyet yeteneğine sahip olduğunu, iç mekanlarda veya akşamları daha parlak ve net fotoğraflar ürettiğini belirtiyor.

Samsung’un yeni 200MP HP1 sensörü, 30 fps’de 8K videolar kaydedebilir. Tam görüntü çözünürlüğünü kırpmaya veya küçültmeye gerek kalmadan 8K (7.680 x 4.320) videolar çekmek için çözünürlüğü 50 MP’ye veya 8.192 x 6.144’e düşürmek için dört komşu pikseli birleştiriyor.

Galaxy S22 serisinin Samsung’un yeni sensörüne sahip olmasını bekleyebiliriz. Diğer akıllı telefon üreticilerinin de yeni 200MP sensörünü kullanan telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor.

ISOCELL GN5 Sensörü

Şirket ayrıca 200MP sensörün yanı sıra yeni ISOCELL GN5 sensörünü de tanıttı. Yeni 50MP ISOCELL GN5 sensör, çok yönlü bir otomatik odaklama teknolojisi olan Dual Pixel Pro teknolojisi ile birlikte geliyor. Her yöndeki desen değişikliklerini tanımak için sensörün her 1.0μm pikseline yatay veya dikey olarak iki fotodiyot yerleştiriyor. Böylece sensör, şirkete göre hem parlak hem de düşük ışıklı ortamlarda daha keskin görüntüler sağlayarak anında odaklanmayı sağlıyor.

Samsung’un yeni 50MP GN5 sensörü ayrıca, Dual Pixel ürününe Ön Derin Siper İzolasyonu (FDTI) uygulayan şirketin tescilli piksel teknolojisine sahiptir. FDTI teknolojisi, daha fazla ışık bilgisinin emilmesine ve tutulmasına yardımcı olarak fotodiyotların tam kuyu kapasitesini (FWC) iyileştiriyor ve piksel içindeki karışmayı azaltıyor.