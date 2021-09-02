Donanım
Samsung, Dünyanın İlk 200MP ISOCELL HP1 Kamera Sensörünü Piyasaya Sürüyor
Samsung, geçen yıl akıllı telefonlar için 108MP ISOCELL HM3 kamera sensörünü piyasaya sürmüştü. Bu yeni sensör sadece birkaç Premium akıllı telefonda piyasaya sürüldü ve piksel gruplama, gelişmiş otomatik odaklama ve buna benzer özelliklerle beraber geldi. Güney Koreli teknoloji devi şimdi ise 200MP akıllı telefon kamera sensörünü piyasaya sürdü. Samsung ISOCELL HP1, 064μm piksele sahip endüstrinin ilk 200MP sensörüdür. Bunun yanı sıra şirket, yeni bir 50MP ISOCELL GN5 sensörünü de tanıttı. Tek bir 1.0μm pikselde iki fotodiyot ile çok yönlü odaklanan Dual Pixel Pro teknolojisi ile gelen ilk görüntü sensörüdür. Bugün piyasaya sürülen yeni Samsung 200MP, 50MP akıllı telefon kamera sensörleri hakkında daha fazla ayrıntıya göz atalım.
Samsung ISOCELL HP1 200MP Kamera Sensörü Piyasaya Sürüldü
Samsung, yeni bir 200MP ISOCELL HP1 kamera sensörünü duyurdu. 0,64μm piksele sahip ilk 200MP akıllı telefon kamera sensörüdür. Samsung, yeni ISOCELL HP1 sensörünün “kırpıldığında veya yeniden boyutlandırıldığında bile görüntünün keskin kalmasına yardımcı olan şaşırtıcı miktarda ayrıntı” yakalayabildiğini belirtiyor. Ortama bağlı olarak ikiye iki, dörte dört veya tam piksel düzeni kullanan bir piksel gruplama teknolojisi olan Samsung’un ChameleonCell teknolojisine sahiptir.
Sensör, 16 komşu pikseli birleştirerek büyük 2.56μm piksellerle düşük ışık koşullarında 12.5MP görüntüler üretir. Şirket, yeni oluşturulan 2,56μm pikselin daha fazla ışık absorpsiyon ve hassasiyet yeteneğine sahip olduğunu, iç mekanlarda veya akşamları daha parlak ve net fotoğraflar ürettiğini belirtiyor.
Samsung’un yeni 200MP HP1 sensörü, 30 fps’de 8K videolar kaydedebilir. Tam görüntü çözünürlüğünü kırpmaya veya küçültmeye gerek kalmadan 8K (7.680 x 4.320) videolar çekmek için çözünürlüğü 50 MP’ye veya 8.192 x 6.144’e düşürmek için dört komşu pikseli birleştiriyor.
Galaxy S22 serisinin Samsung’un yeni sensörüne sahip olmasını bekleyebiliriz. Diğer akıllı telefon üreticilerinin de yeni 200MP sensörünü kullanan telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor.
ISOCELL GN5 Sensörü
Şirket ayrıca 200MP sensörün yanı sıra yeni ISOCELL GN5 sensörünü de tanıttı. Yeni 50MP ISOCELL GN5 sensör, çok yönlü bir otomatik odaklama teknolojisi olan Dual Pixel Pro teknolojisi ile birlikte geliyor. Her yöndeki desen değişikliklerini tanımak için sensörün her 1.0μm pikseline yatay veya dikey olarak iki fotodiyot yerleştiriyor. Böylece sensör, şirkete göre hem parlak hem de düşük ışıklı ortamlarda daha keskin görüntüler sağlayarak anında odaklanmayı sağlıyor.
Samsung’un yeni 50MP GN5 sensörü ayrıca, Dual Pixel ürününe Ön Derin Siper İzolasyonu (FDTI) uygulayan şirketin tescilli piksel teknolojisine sahiptir. FDTI teknolojisi, daha fazla ışık bilgisinin emilmesine ve tutulmasına yardımcı olarak fotodiyotların tam kuyu kapasitesini (FWC) iyileştiriyor ve piksel içindeki karışmayı azaltıyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Telefonlarda Yakınlık Sensörü Sorunu! | Çözümü Ne?
Son zamanlarda tüketicilerin şikayet ettiği sorunlardan bir tanesi de yakınlık sensörünün kararlı bir şekilde çalışmaması. Özellikle Redmi Note 10 Pro ve Xiaomi Mi 11 Lite akıllı telefonlarda bu sorunun yaşandığı belirtiliyor.
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Peki bu sorunun ana kaynağı neden kaynaklanıyor ve çözümü var mı? Bu videoda bizdeki ürünlerde problemin olup olmadığını, sensörlerin kontrolünün nasıl sağlayabileceğinizi ve olası en iyi çözümün ne olacağından bahsediyoruz. İyi seyirler…
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Akıllı Telefonlar
Google, işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor.
Gelen bilgilere göre, Google kendi işlemcilerini daha fazla kullanmak istiyor gibi görünüyor.
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri Ekim sonunda piyasaya çıkıyor, bu modellerin en önemli özelliği ise Google imzalı özel bir işlemciye sahip olmaları.
Bildiğimiz bilgilere göre Google’ın Tensor adındaki işlemcisi aslında Samsung tarafından geliştirilen ancak kullanıma sunulmayan Exynos 9855.
Google tarafından kendine göre düzenlenmiş bu model için, Google 3 yıldan fazla süren bir emeğin sonucu olduğunu aktarıyor.
Bu emeğin karşılığını almak isteyen firma bu ürünü daha fazla üründe kullanmak istiyor.
Google’ın kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemciler, 2023 yılında Chromebook notebook ve tablet modellerinde de karşımıza çıkabilir.
Google Tensor hakkında bunları söylüyor ;
Tensor, insanların telefonlarını bugün nasıl kullandıkları ve gelecekte nasıl kullanacakları için tasarlandı.
Tensor’ü tasarlayan ekip, Pixel’i daha da yetenekli hale getirmek ve her zaman hayalini kurduğumuz Google telefonlarını yapmamızı sağlıyor.
Örneğin ;
Tensor ile çipin her parçasını düşündük ve onu Google’ın hesaplamalı fotoğrafçılık modellerini çalıştıracak şekilde özelleştirdik, bu geliştirmeler kullanıcılara yeni özellikler verirken ayrıca mevcut özelliklerde iyileştirmeler anlamına gelir.
Hedef ise, Google’ın en güçlü parçalarından yararlanırken aynı zamanda tümü son derece kişiselleştirilmiş bir deneyimde daha iyiye giden telefonlar.
Tensor’un yeni güvenlik çekirdeği ve Titan M2 ile Pixel 6, herhangi bir telefondan daha fazla donanım güvenliği katmanına sahip olacak.
Pixel 6
-Ekran boyutu: 6.4 inç AMOLED 90 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 8 megapiksel
-Pil: 4.614 mAh
-RAM: 8 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB
Pixel 6 Pro
-Ekran boyutu: 6.71 inç AMOLED 120 Hz
-Arka kamera 50 megapiksel (Geniş) + 4x 48 megapiksel (Telefoto) + 12 megapiksel (Ultra Geniş Açı)
-Ön kamera: 12 megapiksel
-Pil: 5.000 mAh
-RAM: 12 GB
-Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Bu habere göre Google’ın, aynı Apple gibi bir sisteme sahip olmak istediğini görüyoruz.
Apple’da, kendi bilgisayarların da mobil cihazlarındaki işlemcilerin benzerini kullanıyor.
Intel ve AMD için kötü bir haber gibi gözüken bu habere, bu ikilinin ne gibi cevap vereceğini bekleyip göreceğiz.
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