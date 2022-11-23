Son dönemde güncelleme işine yoğunluk veren teknoloji devi Samsung, dün akşam Galaxy S20 FE modeline Android 13 tabanlı One UI 5.0’ı sunmuştu. Daha öncesinde de belli başlı cihazları son sürüme güncelleyen firma, bu sabah itibariyle iki orta segment telefonuna piyasadaki en yeni yazılımını sundu. Samsung Galaxy A71 ve F62 modelleri Android 13 güncellemesini almaya başladı. android 13

2019 yılının son döneminde duyurulan ve 2020’nin başında satışa sunulan Galaxy A71 4G ve 2021 yılının Şubat ayında pazardaki yerini alan Galaxy F62 modellerine Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini sunan Güney Koreli Samsung, eski orta segment cihazlarına birçok yeni telefondan daha önce yeni sürümü sunmuş oldu.

İçindekiler Samsung Galaxy F62 ve Galaxy A71 Android 13 güncellemesini aldı

Samsung Galaxy F62 ve Galaxy A71 Android 13 güncellemesini aldı

Her iki telefona da farklı bölgelerde güncelleme sunan Samsung, diğer bölgeler için çalışmaları sürdürüyor. Hindistan pazarına özel olarak üretilen Galaxy F62, doğal olarak sadece Hindistan özelinde bir güncelleme aldı. E625FDDU2CVK2 yapı numaralı paket, beraberinde Kasım 2022 güvenlik yamasını da getiriyor.

Galaxy A71 modeli ise ilk Android 13 güncellemesini Polonya’da alıyor. Polonya pazarına sunulan A715FXXU8DVK1 yapı numaralı güncelleme, bölgedeki telefonları Android 13’ten güç alan One UI 5.0 ile buluştururken, güvenlik tarafında biraz eski kalıyor. Telefon, paketle Ekim 2022 güvenlik yamasına güncelleniyor. Önümüzdeki günlerde gerek Avrupa pazarında, gerekse global pazarda yaygınlaşması bekleyen güncellemenin, telefonunuza gelip gelmediğini anlamak için Ayaralar>Yazılım güncelleme bölümünü ziyaret edebilirsiniz…

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