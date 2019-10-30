Samsung, yeni katlanabilir telefonunun videosunu yayınladı!

Android 10’un gelmesi ile birlikte Xiaomi tarafından geliştirlen MIUI 11 arayüz sürümü birçok telefona beta sürüm olarak gelmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Pocophone F1 modelinde bu güncelleme gelmeye başladı.

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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Pocophone F1, MIUI 11 beta güncellemesini almaya başladı. İlk olarak beta kullanıcılarına sunulacak olan güncelleme, yeni arayüzün en kararlı sürümü olarak karşımıza çıkıyor. 11.0.5.0.PEJMIXM adlandırılan bu yeni güncelleme şu anda kararlı bir beta sürümü olarak kabul edilirken, Xiaomi tam sürümü birkaç hafta içinde yayınlayacağını duyurdu.

1,8 GB boyutunda olan bu sürüme OTA güncellemesini beklemeden ulaşmak istiyorsanız buradan indirip telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca OTA güncellemesinin Ekim ayı güvenlik güncellemesi ile beraber geleceğini söylemekte fayda var.