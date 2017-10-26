Bir kaç sene önce tabletler git gide popülerliğini kaybetmeye başladı fakat bu Samsung için tablet pazarının bittiği anlamına gelmiyor.

Samsung 2017 yılında hala tablet üretmekte olan bir kaç şirketten biri ve son çıkarttığı tablet olan Tab S3’ün, aslında yeni çıkacak Tab A ile çok farkı yok.

Basitçe Galaxt Tab A olacak ürün, tamamen bir aile tableti olup Samsung tarafından aile çocukları düşünülerek tasarlanmış durumda. USB-C tipi bir girişe ve 32GB’lık bir depolama alanına sahip. Daha teknik detaylara gelecek olur isek Tab A, 2GB RAM, 8MP arka ve 5MP’lık bir arka kameraya sahip. Android 7.11 Nouget ile gelen tablet, 5.000mAh’lik bir bataryaya sahip olup 14 saate kadar bir kullanım süresi bulunmakta.

1 Kasım’da Samsung’un resmi sitesinden satışa sunulacak ürünün şimdilik fiyatı 299.99 dolar.