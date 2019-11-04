Samsung W serisi üst düzey cihazı bu ay tanıtılabilir!

Samsung, geçen hafta Çin Expo’da yeni nesil akıllı cihaz ailesini duyurmuştu. Bunun üzerine çeşitli dedikodular şimdiden çıkmaya başladı.

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Firmanın duyurusuna göre cihazın adı W20 olacak ve 5G bağlantı teknolojilerini destekleyecek. Çin Telekom’un Weibo’daki Resmi Hesabı’na göre aşağıdaki tanıtım görsellerinin de desteklemiş olduğu cihazı bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürüldüğünü görmüş olacağız.

Erken gelen bilgiler ışığında, cihazın 512GB depolama kapasitesine sahip olacağı 2 farklı renk seçeneğiyle tanıtılacak. W ailesinin son ferdinin depoloma konusunda geçen seneki cihaza nazaran yükseltme aldığını görüyoruz. Diğer bir alternatif olarak 128 veya 256GB seçeneklerinin kullanıcılara sunulacağını tahmin ediyoruz.

Telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini geçen günlerde ortaya çıkan haberlerle öğrenmiştik. Samsung, Geliştiriciler Konferası’nda yapmış olduğu açıklamayla birlikte, yeni katlanabilir cihaz konseptini bizlere tanıtmıştı ve bununla birlikte bir reklam afişini görmüştük. Bundan daha fazlası şu an elimizde maalesef ki yok.

Zamanlama ve Çin Telekom’un Weibo’da yer alan bazı karmaşık dil problemleri nedeniyle Samsung’un W20 5G cihazı için çeşitli spesülasyonlar öne sürülüyor. Fakat bunun belli nedenleri olması muhtemel.

İlk olarak, şirket nitelendirdiği cihazla ilgili bilgileri aktarırken Samsung’un “Folder” olarak cihazı tanımladığını belirtiyor. SamMobile ise bununla ilgili Samsung’un katlanabilir telefonları isimlendirirken bu terimi kullandığını söylüyor. Folder kelimesi İngilizce’de klasör anlamına da geldiği için akıllarda çelişki yarattığını söylemeden geçmeyelim.

İkincisi ise, cihazın menteşe teknolojisiyle ilgili detayların ihmal edildiği konuşuluyor. Samsung’un Galaxy Fold’da yapmış olduğu hatalardan yola çıkarsak, Samsung W20 5G’de başka tip katlama fonksiyonu kullanabilir.

Büyük ihtimalle, W serisini Avrupa pazarında görmemiz mümkün olmayacak. Çünkü premium sınıf olarak tanıtılan katlanabilir telefonun geçen seneki cihazı da dahil olmak üzere Çin ve Kore pazarında piyasaya sürüldüğü görülmüştü.