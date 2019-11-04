Samsung
Samsung W serisi üst düzey cihazı bu ay tanıtılabilir!
Samsung, geçen hafta Çin Expo’da yeni nesil akıllı cihaz ailesini duyurmuştu. Bunun üzerine çeşitli dedikodular şimdiden çıkmaya başladı.
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Firmanın duyurusuna göre cihazın adı W20 olacak ve 5G bağlantı teknolojilerini destekleyecek. Çin Telekom’un Weibo’daki Resmi Hesabı’na göre aşağıdaki tanıtım görsellerinin de desteklemiş olduğu cihazı bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürüldüğünü görmüş olacağız.
Erken gelen bilgiler ışığında, cihazın 512GB depolama kapasitesine sahip olacağı 2 farklı renk seçeneğiyle tanıtılacak. W ailesinin son ferdinin depoloma konusunda geçen seneki cihaza nazaran yükseltme aldığını görüyoruz. Diğer bir alternatif olarak 128 veya 256GB seçeneklerinin kullanıcılara sunulacağını tahmin ediyoruz.
Telefonun nasıl bir tasarımla geleceğini geçen günlerde ortaya çıkan haberlerle öğrenmiştik. Samsung, Geliştiriciler Konferası’nda yapmış olduğu açıklamayla birlikte, yeni katlanabilir cihaz konseptini bizlere tanıtmıştı ve bununla birlikte bir reklam afişini görmüştük. Bundan daha fazlası şu an elimizde maalesef ki yok.
Zamanlama ve Çin Telekom’un Weibo’da yer alan bazı karmaşık dil problemleri nedeniyle Samsung’un W20 5G cihazı için çeşitli spesülasyonlar öne sürülüyor. Fakat bunun belli nedenleri olması muhtemel.
İlk olarak, şirket nitelendirdiği cihazla ilgili bilgileri aktarırken Samsung’un “Folder” olarak cihazı tanımladığını belirtiyor. SamMobile ise bununla ilgili Samsung’un katlanabilir telefonları isimlendirirken bu terimi kullandığını söylüyor. Folder kelimesi İngilizce’de klasör anlamına da geldiği için akıllarda çelişki yarattığını söylemeden geçmeyelim.
İkincisi ise, cihazın menteşe teknolojisiyle ilgili detayların ihmal edildiği konuşuluyor. Samsung’un Galaxy Fold’da yapmış olduğu hatalardan yola çıkarsak, Samsung W20 5G’de başka tip katlama fonksiyonu kullanabilir.
Büyük ihtimalle, W serisini Avrupa pazarında görmemiz mümkün olmayacak. Çünkü premium sınıf olarak tanıtılan katlanabilir telefonun geçen seneki cihazı da dahil olmak üzere Çin ve Kore pazarında piyasaya sürüldüğü görülmüştü.
Samsung
Samsung telefon satışlarını arttırdı, gelirleri düştü!
Teknoloji devi Samsung, üçüncü çeyrek mali raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Net kârlarında 2018’e göre önemli bir düşüş yaşayan şirket, buna karşın akıllı telefon gelirlerinde aynı oranda bir artış yaşadı.
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Samsung üçüncü çeyrekte 6.5 milyar dolar kâr açıkladı
Temmuz-Eylül ayları arasındaki 3. çeyrekte 6.58 milyar dolar kâr açıklayan Samsung, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %56 oranında düşüş yaşadı. Ancak bu dramatik düşüşün kaynağı ne akıllı telefon pazarı, ne de tüketici elektroniği değil. Mali raporlara göre yarı iletken ve bellek pazarındaki ani fiyat düşüşleri ile bu sektörlerdeki zayıf talepten dolayı faaliyet kârında yaklaşık 8.5 milyar dolarlık ciddi bir kayıp yaşandı.
Samsung’un ana sektörlerinden akıllı telefon pazarı tarafında ise durumlar çok daha iyi gözüküyor. Üçüncü çeyrekte satışa sunulan Galaxy Note 10 serisi sayesinde mobil bölümde 2.5 milyar dolar kâr açıklandı. Bu yüksek kârlılığa markanın orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy A’nın satış performansı ve OLED ekran sevkiyatı da katkı sağladı. Ayrıca Huawei’ye uygulanan yasaklardan dolayı üçüncü çeyrekte kullanıcıların rotayı Samsung’a doğru çevirmesine neden olduğu bildiriliyor.
Raporlara göre Samsung’un düşen kârlılık sorununu 2020 yılında tersine çevirmesi bekleniyor. 5G yatırımları, katlanabilir telefonlar ve 5-7 nm üretim tekniğine sahip yonga setleri markanın 2020 yılı için odaklandığı alanlar arasında bulunuyor. Ayrıca buna bağlı olarak yarı iletken pazarında da önemli ölçüde bir genişleme mümkün olabilir.
Samsung
Samsung Galaxy S11 dizaynı, tamamen ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S11, 2020 yılını kasıp kavurmak için geliyor gibi gözüküyor. Şimdiden yeni bilgilerin sızmaya başladığı telefon için üretim faaliyetleri yakın zamanda başlayacak.
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Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü cihazda, Koreli şirketin gelecek sene Galaxy S11 cihaz ailesi için dizayn ve iç donanım çalışmalarının sonlandırıldığı raporlandı. Haber, iddia şirketlerinden biri olan ICE Universe tarafından da onaylandı. Şirketin olağan geliştirme çalışmaları halen devam ettiğini de ekledi.
Hatırlarsanız, AR-GE faaliyetleri S10 cihazı için 2018 yılının Kasım ayında sonlandırılmıştı. Samsung’un yeni nesil cihazıyla tam olarak ne planladığı paylaşılan raporda belirtilmiyor. Fakat yeni S ailesinin üyelerinin taban olarak bu senin bayrak gemileri modeli olan S10’un dizaynını temel alıyor. Samsung, Infinity-O AMOLED ekran teknolojisini yeni seri cihazlarda sürdürmeyi planlıyor. Fakat, daha küçük çerçeve (geniş ekran-gövde oranı) ve kamera boşluğuna sahip dizayn anlayışını geliştirmek istiyor.
Galaxt S11’de, kavisli edge panel bir önceki nesile oranla Plus ailesinde tercih edilen tek kameralı konfigürasyona oranla çift kameralı kurulumu standart modele de getirmeyi hedefliyor.
Galaxy S10+’da iki sensörü barındıracak kadar büyük alanda ToF sensör (Yüz derinliğini matematiksel hesap yaparak ölçüyor.) ve daha güvenli yüz tarama teknolojileri kullanılıyordu.
S11’in önceki nesile oranla en büyük fark, cihazın arka tarafında hissediliyor. Şirket geçen günlerde ektra geniş kamera deliği için patent aldığını görmüştük. Fakat, dedikodular bunun yerine sensörlerin de yer aldığı üçlü delik kombinasyonun olabilirliğinden bahsediliyorlar. Bunların haricinde, cihazda iki kameralı bir ön kamera kurulumunun yer alması daha muhtemel diyebiliriz.
Samsung Galaxy S11, arka kamera sistemi komple değişecek
Geliştirilmiş öz çekim kamerası, yeni kamera teknolojileriyle donatılması bekleniyor. S11 ve S11+ bayrak gemileri, 16 megapiksellik sensör yerine 12 megapiksellik kamera modeli tercih edilerek etkileyici dört kameralı tasarımını belirleyecek. Aynı dizayn, firmanın eski amiral gemilerinden biri olan Galaxy S7’de kullanılmıştı.
Şüphesiz ki oluşturulan tasarım, ultra-geniş-açılı kamera ve yeni ToF sensörle birlikte geliştirilmiş portre fotoğraflar ve daha stabil AR (Yapay Gerçeklik) içeriklerler yaratılabiliyor Belki kurulum modeli, yeni 5X periskobik yakınlaştırma sensörüyle tamamlanabilir. Huawei, P30 modelinde 2x telefoto lens teknolojisini kullanmıştı.
Snapdragon 865 veya Exynos 990. Sizce hangisi?
2020 model bayrak gemilerinin kaderinde, Amerikan pazarına sunulması beklenen, gücünü Qualcoom’un ileri jenerasyon Snapdragon 865’inden alacak modeller bekliyor. Bildiğiniz üzere Kore Devi, Avrupa pazarına belirlediği planlar doğrultusunda düzenli olarak kendi ürettiği Exynos modellerinin dağıtımını yapıyor . Bu sene de bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın Exynos 990 işlemcisinin duyurusu gerçekleşmişti.
Premium sınıf modelde firma 12GB RAM tercih edecekken daha ekonomik sınıfa hitap eden 8GB’lık modeli S11e serisinde yer alacak. Henüz net bir bilgi maalesef ki firma nezdinde paylaşılmadı. Ancak, bir kesin nokta var o da firmanın tanıtacağı tüm modellerde 256GB depolama seçeneğini müşterilerine sunması olacak.
S11 ailesi kutudan Android 10’la birlikte çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OneUI 2.1 desteği, standart olarak 5G bağlantı, üst seviye cihazlar için 45W hızlı şarj ve 3.5mm kulaklık çıkışı olmadan tanıtılacağı ön görülüyor.
Samsung, uzun zamandır Çinli üreticilerin gazabına uğrasada özellikle S10 ailesinden itibaren premium sınıf algısını çok iyi sunmaya başladığını söyleyebiliriz.
Samsung
Samsung, 7nm EUV Exynos 990’ı tanıttı!
Samsung, yeni işlemci birimi Exynos 990’ın lansmanını geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdi. Yeni yonga seti, 980’e oranla nasıl bir performans gösteriyor, haberimizde değineceğiz.
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Yeni işlemci mimarisine ilk adımı firma Eylül ayının başında duyurusunu gerçekleştirmiş olduğu Exynos 980’le birlikte yapmıştı. Sonuç olarak, amiral gemisi cihazları için yeni nesil işlemci olarak bunları konumlandırmıştı.
Exynos 990, Huawei’nin Kirin 990’ıyla benzer özellikler taşıyor. İşlemci biriminde 2+2+4 olmak üzere üç kümeli sekiz çekirdekli bir yapılandırma tercih edilmiş. Teknik özelliklere gelecek olursak, iki tane 5. jenerasyon özel CPU çekirdekleri + 2x Cortex A76 çekirdekleri + 4x Cortex-A55 çekirdekleri olmak üzere bir yapı mevcut.
Samsung, çekirdeklerin saat hızlarıyla ilgili detaylar hala gizemini korumaya devam ediyor. Ancak, özelleştirilmiş CPU sayesinde %20 performans artışı sağlandığı belirtiliyor. Yeni yonga setinde Exynos 9820’de kullanılan Mali-G77 MP11 grafik birimi yerini Mali G77 MP12’ye bırakmış durumda.
Böylece GPU tarafını daha verimlilik ve güç tüketimi yönünden performansın arttığını söyleyebiliriz. Yeni GPU ile birlikte Samsung’un S10 cihazlarda daha çok gördüğümüz kronik oyun içi donma probleminin ortadan kalkması hedefleniyor.
Kore Devi’nin donanımında, çift çekirdekli ağ işlemcisi bulunuyor. Ekstra çekirdek 9820’den daha fazla performans demek oluyor. Ayrıca, dijital sinyal işlemcisi de geliştirilmiş. NPU ile birlikte daha iyi internet performansı, sanal asistant ve Extended Reality gibi yeni nesil teknolojilere yer verecek.
Burada, belki de terimsel olarak en uzak olduğumuz şey Extended Reality olabilir. Türkçesini açıklamak gerekirse yapay ile doğal gerçeklik etmenleri birleştirilip ortaya karma bir gerçeklik algısı yaratılmaya çalışılıyor. Böylece gerçek dünya etkisi daha etkili verilebiliyor.
Soket tarafında ise 108MP kamera çözünürlük ve altı kameralı yapılandırma desteğinin geldiğini görüyoruz. Exynos 990 LPDDR5 RAM, UFS 3.0 ve UFS 2.1 depolama ve bunların yanında 4K çözünürlük desteğine de sahip. Hiper dinamik 5G hızlarına çıkabilen Exynos modemi 5123’ü kullanıldığını gördüğümüz yonga setinde yeno modem destekleriyle birlikte mmWave içinde 7.35 gigabit indirme hızı, 6GhZ destekli modellerde 5.1 gigabit hız sağlanabiliyor.
Yeni modem, 7nm EUV işlemci desteğiyle birlikte internet hızını arttıran 5G bağlantı ve LTE kombinasyonlarıyla inşa edildi. amsung son işlemcisinde saniye başına 30 kare 8K UHD videolar işlenebiliyor. Ayrıca HDR ekran desteği ve 10-bit video 120Hz ekran tazeleme sürücüsüne sahip ekranla kullanılabiliyor.
Exynos 990, Samsung’un güçlü modellerinden biri olan S11 ailesine önümüzdeki sene hayat vermesi bekleniyor. Artık Samsung’un kendi işlemcisine inovatif yaklaştığını ve geliştirmek için yerel çözümler elde etmek istediğini görüyoruz.