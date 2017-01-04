Samsung, OLED 4K TVlere rakip olabilecek lüks bir televizyon alternatifi konusunda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Samsung’un Q9, Q8 ve Q7 modellerinin yer aldığı QLED serisi şirketin bir kez daha Qauntum Dot teknolojisinde ne kadar ön planda olduğunu gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre QLED ekranlar DCI-P3 renk paletinin %99’unu gösterebiliyor ayrıca parlaklıkları ne olursa olsun tam renkli hacim gösterebiliyor. Bugüne kadar televizyonunu parlaklığını arttırdığımızda renk doğruluğu bozuluyordu ancak QLED ekranlar bunun önüne geçiyor.

Geçen yılın SUHD modelleri 1000 nit parlaklığa sahipken bu yılın QLED ekranları 1500-2000 nit arası parlaklığa çıkabiliyor. Özellikle HDR içerikle beraber görüntünün parlak alanları daha fazla ön plana çıkacak. Ayrıca yeni Quantum Dot teknolojisi eskisine göre daha derin siyah renkler gösterebiliyor.

Yeni QLED televizyonlarda yer alan bir diğer yeni özellik ise Invisile Connection fiber optik kablo. Bu kaplı kutu girişlerine bağlanabiliyor. Ayrıca güç kablosunun çok ince olması sayesinde etrafta görsel bir düzensizlik oluşmuyor.