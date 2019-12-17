Samsung
Samsung, Türkiye operasyonlarını durdurdu (Açıklama geldi!)
Samsung, iddiaya göre Türkiye’de faaliyette olduğu cep telefonu sektöründe bazı operasyonlarını durdurma kararı aldı. Rekabet Kurumu kararı sonrası oluşan karar, acaba diğer firmalar da aynı aksiyonu alır mı sorusunu akıllara getiriyor.
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Samsung tarafından ilk açıklama geldi (Güncelleme);
“Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nunGoogle’ınfaaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Samsung Electronics Türkiye”
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından açıklanan karar doğrultusunda Google’a yüklü miktarda ceza kesmişti. Verilen ceza üzerine, Google partnerlerine Türkiye’de Android lisanslarını vermeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.
Kaynağını belirtemeyeceğiz bilgiye göre Samsung, Türkiye’de yapacakları telefonlar üzerine tüm etkinlikleri iptal etti. Ayriyeten de şu an yurt dışından herhangi bir teknolojik cihazı ülkemize getirmeme kararı, halihazırda bulunan modellerin de sevkiyatını durdurma kararı aldı.
Yani bu demek oluyor ki şu an firmanın elinde mevcut olan S ve Note serisi dahil olmak üzere modellerin stokları bittiği andan itibaren piyasada bu cihazları bulamayacağız. Türkiye’deki markanın yaptığı lansmanlar da ertelendiği için S11 ailesini de ülkemizde göremeyebiliriz.
Şok etkisi yaratan bu karar, firmanın Türkiye ayağından çekiliyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Google’ın olası ambargosuna karşın yapılacak bu hamle temkin amaçlı olabilir. Ya da gerçekten Google’ın yapacağı hamlelere bağlı olarak değişecek süreçler yarabilir. Hep birlikte önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız.
Samsung
S10 ailesi için OneUI 2.0 güncellemesi, Türkiye topraklarında!
S10 ailesi için geçen günlerde bir paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşımla birlikte, OneUI 2.0’ın stabil versiyonun dağıtım işlemlerine başlandı ve içerisinde Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesi için süreç başlamış oldu.
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Samsung’un güncel yazılımlarını Kies OTA sisteminden çekerek anlık paylaşım yapan SamMobile’da “G970FXXU3BSKO” kod adlı olarak yayınlanan sürüm ile 2019 bayrak gemilerine birçok iyileştirme, geliştirme ve değişiklik ekleniyor.
Tüm detaylarına buradaki linkten ulaşabileceğiniz yükseltme, geliştirilmiş karanlık mod, daha akıcı geçiş animasyonları, geliştirilmiş navigasyon sistemi gibi Android 10’un temelinde gördüğümüz önemli değişiklikleri içerisinde barındırıyor.
Güncelleme şu anda Türkiye’deki S10, S10+ ve S10e kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. Bizim elimize sabah saatlerinde gelen güncelleme hala size gelmediyse merak etmeyin. Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edebilirsiniz.
Fakat beklemek istemiyorsanız SamMobile’ın internet sitesinden de gelen yazılımı indirmeniz mümkün. Küçük bir uyarı, OEM kilidi cihazınızda açıksa, telefonunuz sonu olmayan logo döngüsüne girebilir. Başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız eğer, OEM kilidinizin recovery menüsünden kapalı olduğuna emin olmanız gerekiyor.
Samsung
Samsung Galaxy S10e için Android 10’lu OneUI 2.0, artık stabil!
Samsung Galaxy S10e kullanıcılarını mutlu edecek haberler ortaya çıktı. Galaxy S10 ve S10+ için cihazları için güncel sürümün dağıtımı geçen hafta itibarıyla dağıtımına başlanmıştı.
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Bildiğiniz üzere S10 ailesi Android 10 tabanlı yükseltmeye geçtiğimiz hafta kavuşmuştu. Fakat, üyelerden biri olan S10e, maalesef ki dağıtım işlemleri için hazır değildi. Bugün itibariyle bu cihaza Android sürüm yükseltmesinin dahil edildiği paketin geldiğini görüyoruz.
Gelen güncellemenin toplam boyutu 1975MB olarak belirlenmiş. Bu da aslında içerisinde bir ton değişikliğin bulunduğunu gösteriyor. Keza yaklaşık 4 aydır firmanın son nesil bayrak gemilerinde testlerini sürdürüyordu.
Seri numarası G970FXXU3BSKO/G970FOXM3BSKO/G970FXXU3BSKL olarak indirilebilir durumda olan yazılımın içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’daki diğer ülkelere de dağıtımının yakın zamanda başlayacaktır.
Aynı zamanda güvenlik yamasının da güncellendiği OneUI arayüzünün yeni yama tarihi 1 Aralık 2019 olarak konumlandırılmış. Yer alan güncelleme notlarında; değiştirilen ve geliştirilen özelliklerle ilgili pek çok bilgi mevcut.
Yılın trendi haline gelen daha çok karanlık mod özelliği OneUI 2.0’a dahil edildi. Karanlıkduvarkağıtları,simgeler ve karanlık mod sırasında değişen alarmlar bunlardan birkaçı diyebiliriz. Günlük döngüye göre, (sabah ve akşam) bazı renk seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz.
Yazılımın dizaynıyla ilgili değişiklikler gayet iyi görünüyor. Uygulama ikonları daha temiz, animasyonlar daha akıcı ve konu başlıkları için kenarlıklar ve butonlar optimize edilmiş. Sistem içerisinde yer alan navigasyon tiplerine bir yenisi daha eklenmiş.
Aslında Android 9.0 arayüzünden de birçok telefonda alışkın olduğumuz sistem ekran altının herhangi kısmından kaydırdığınız zaman ana ekrana dönmenize veya uygulamalar arası geçiş yapmanıza olanak sağlıyor. Geri tuşu ise Huawei ve Xiaomi’den alışkın olduğumuz kenarlardan kaydırma jestlerine dönüştürülmüş.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ devasa batarya ile gelecek
Samsung Galaxy S11+ modeli kuşkusuz, hemen her anlamda yüksek performans sunacak bir model olacak. Görünüşe bakılırsa Samsung, bu yüksek performansı büyük bir batarya ile destekleyerek, rakiplerini alt etmeye çalışacak.
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Samsung’un, bir amiral gemisi cihazda şimdiye kadar kullandığı en büyük batarya
Bu batarya, Güney Kore’de, SafetyKorea adlı bir sertifika ajansında, EB-BG988ABY model numarasıyla kayıt altına alınmasıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere, Samsung Galaxy S11+ piyasaya, 5000 mAh gibi günümüz amiral gemisi modellerinde görmeye pek de alışık olmadığımız kapasitede bir batarya ile gelecek.
Ayrıca bu değer, Samsung markasını taşıyan, üst seviye bir telefonda şimdiye kadar kullanılmış en büyük kapasitedeki pil anlamına geliyor. Şu anda Samsung‘un, en büyük bataryalı amiral gemisi modeli ünvanı Samsung Galaxy S10 5G modelindeki 4500 mAh kapasiteli bataryaya ait. Samsung Galaxy S10 5G‘nin hemen ardından Galaxy Note 10+ modelindeki 4300 mAh ve Galaxy S10+ modelindeki 4100 mAh kapasitelerindeki pillerle, sıralama devam ediyor.
Biraz daha geriye gidecek olursa, iki sene önce Samsung Galaxy S9+ modelindeki pil 3500 mAh gibi bir değerle karşımıza çıkıyordu. Asıl ilginç olansa, Samsung’un o tarihe kadar, sadece dört farklı modelde bu kapasiteye eşdeğer veya üzerinde bir batarya barındıran telefonlar piyasaya sürmüş olması.
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, devasa bataryalı Samsung Galaxy S11+ için, Samsung Galaxy Note 10+ modelinden tanıdığımız 45 W hızlı şarj teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz hızlı şarj ve ters hızlı şarj da (telefonun arkasına, kablosuz şarj olma özelliği olan kulaklık vs. gibi aksesuarlarınızı şarj etmeye yarayan özellik) destekleyeceği söylenenler arasında.
Samsung Galaxy S11+’ın sahip olacağı yeniliklerle, en iyi deneyim için 5000 mAh batarya şart
Samsung Galaxy S10+ içindeki devasa batarya, rakipsiz bir pil ömrü sunsa da, Samsung Galaxy S11+ ile gelen yenilikler için yeterli olmayacağı oldukça açık. Bu yüzden Samsung, pil konusunda büyük bir kapasite artışına gitti.
Bataryadaki bu büyüme, 0.5 inç büyüme ile 6.4 inçten, 6.9 inçe çıkan ekrana oldukça yardımcı olacak. 120 Hz yenileme değerine sahip Infinity-O ekran, çok akıcı bir deneyim sunacak. Güney Kore’li şirket, şu anda 60 Hz yenileme değerini standartlaştırmaya çalışan rakipleri OnePlus ve Google‘ın seneye tanıtacağı 120 Hz ekran akımına, onlardan daha erken katılacak. Ayrıca batarya sorununa da hatırı sayılır bir çözüm getirecek gibi görünüyor.
Bir başka beklenen yenilik ise 5G desteği. Amerika pazarında satılacak modellerde Snapdragon X55 modemiyle desteklenen, yeni Snapdragon 865 işlemcisine yer verilecek. Samsung Galaxy S11+ diğer pazarlarda ise Samsung‘un kendi ürettiği 5G modem destekli Exynos 990 işlemcisiyle yer alacak. 5G modemler henüz çok yeni ve güç tasarrufu konusunda, maalesef çok da tasarruflu değiller. Yani üreticilerin, daha büyük bataryalarla gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu.
Samsung Galaxy S11+ kutudan, Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile çıkacak. Bu işletim sistemi kombinasyonuyla Samsung Galaxy S11+, Android 9 tabanlı One UI kullanan S10 ailesine göre daha az güç tüketecek.