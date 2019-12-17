Samsung, Türkiye operasyonlarını durdurdu (Açıklama geldi!)

Samsung, iddiaya göre Türkiye’de faaliyette olduğu cep telefonu sektöründe bazı operasyonlarını durdurma kararı aldı. Rekabet Kurumu kararı sonrası oluşan karar, acaba diğer firmalar da aynı aksiyonu alır mı sorusunu akıllara getiriyor.

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Samsung tarafından ilk açıklama geldi (Güncelleme);

“Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye’de Rekabet Kurumu’nunGoogle’ınfaaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020’de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye’deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Samsung Electronics Türkiye”

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu tarafından açıklanan karar doğrultusunda Google’a yüklü miktarda ceza kesmişti. Verilen ceza üzerine, Google partnerlerine Türkiye’de Android lisanslarını vermeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.

Kaynağını belirtemeyeceğiz bilgiye göre Samsung, Türkiye’de yapacakları telefonlar üzerine tüm etkinlikleri iptal etti. Ayriyeten de şu an yurt dışından herhangi bir teknolojik cihazı ülkemize getirmeme kararı, halihazırda bulunan modellerin de sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Yani bu demek oluyor ki şu an firmanın elinde mevcut olan S ve Note serisi dahil olmak üzere modellerin stokları bittiği andan itibaren piyasada bu cihazları bulamayacağız. Türkiye’deki markanın yaptığı lansmanlar da ertelendiği için S11 ailesini de ülkemizde göremeyebiliriz.

Şok etkisi yaratan bu karar, firmanın Türkiye ayağından çekiliyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Google’ın olası ambargosuna karşın yapılacak bu hamle temkin amaçlı olabilir. Ya da gerçekten Google’ın yapacağı hamlelere bağlı olarak değişecek süreçler yarabilir. Hep birlikte önümüzdeki süreci takip ediyor olacağız.