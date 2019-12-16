Samsung Galaxy S11+’de tam 5.000 mAh kapasiteli pil kullanacak!

Samsung Galaxy S11 serisi ile senelerdir tüketicilerin yakındığı batarya problemine kökten bir çözüm getirmeyi planlıyor. S11+ ile 5.000 mAh pil kapasitesi bulanacak. Böylelikle gündelik performansta Huawei’nin üst düzey cihazlarında gördüğümüz değerleri yakalaması bekleniyor.

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Firmanın telefonlarıyla bildiğiniz üzere her sene bu konuyla ilgili olarak dalga geçiliyor. Samsung kullanıcılara gerçekten de adeta kabloya bağlı hayatlar sürmek zorunda kalıyorlar. Bu sene markanın panel teknolojisinin Super Amoled’den Dinamik OLED’e almasıyla da birlikte pil değerlerinin daha da düştüğüne şahit olduk.

Ortaya çıkan sızıtınlar gösteriyor ki S11 ailesinde LG markasına ait bataryalar kullanacak. LG, pil konusunda senelerdir sorunsuz olarak atfedebileceğimiz üreticilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S11’de 4500 mAh bir pil kapasitesi bulunacakken, S11+’da 5.000 mAh ve S11’e de bir önceki nesile nazaran 600 mAh daha büyük bir batarya olan 3700 mAh kapasite tercih edilmiş.

Peki sebebi ne? Aslında bu soruyu yanıtlamak oldukça basit. Firma bu sene çıkaracağı amiral gemisi modellerde ekran tazeleme oranının iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu da daha çok pil tüketen bir akıllı telefonla karşılaşacağımız anlamına geliyor. Bu etkiyi olabildiğince pasifize etmek için de kapasiteleri yükseltmesi gerekiyor.

Şu an devasa 5.000 mAh pil LG’nin Çin’de bulunan Chem fabrikalarında üretilmeye başlamış bile. Firma geçtiğimiz sene ürettiği S serisinin Plus modelinde 4100 mAh bir batarya kapasitesi kullanmıştı.

Samsung, Note 10+ cihazlarıyla birlikte LG ekibiyle çalışmaya başlamıştı. Bu anlaşmanın önümüzdeki seri cihazlarda da çok daha bariz şekilde göreceğimiz kuvvetle muhtemel olacaktır.