PCMark’ın Work 3.0 Batarya testi skorları kendi sitesinde listeleniyor. Biz de bu videomuzda söz konusu listede en yüksek ekran süresini alan telefonları derledik.

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PCMark’ın tüm listesine buradan göz atabilirsiniz; https://hwp.to/3CKWtPL

PC Mark özellikle batarya performansını ekran açık süresiyle öiçen, %100’den %20’ye kadar batarya performansını saat ve skor üzerinden ölçen bir performans ölçme yazılımı olarak dikkat çekiyor. Biz de PC Mark tarafından listelenen bataryası en uzun giden telefonların arasından Türkiye’de satılanları derledik.