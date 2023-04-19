Apple ve Samsung uzun zamandır küresel akıllı telefon pazarında zirve mücadelesi veriyor. Bazı durumlarda iPhone üreticisi liderliği ele geçirirken, bazı durumlarda da Samsung pastadan en büyük dilimi alıyor. 2023’ün ilk çeyreğinin geride kalmasıyla birlikte Samsung, Apple’ı geride bırakarak yeniden zirveye yerleşti ancak aradaki fark bu kez o kadar da geniş değil. Apple, liderlik tahtına gözünü dikti!

Samsung ve Apple Arasında Amansız Bir Savaş Var!

Her iki şirketin de en iyi performans gösteren akıllı telefonları için sabit bir yıllık lansman zaman çizelgesine sahip olduğu düşünüldüğünde satış grafiklerinin her yıl belirli bir yörüngeyi takip ettiğini söyleyebiliriz. Apple, iPhone 14 ve 14 Pro serisinin piyasaya sürülmesinin ardından geçen yılın sonlarında satışlarda sağlam bir sıçrama yaşayarak Samsung’u büyük bir farkla geride bıraktı ve Galaxy S23 serisinin tanıtımıyla beraber şimdi sıra Samsung’a geçti.

Canalys tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yılın favori Android telefonlarından olan Galaxy S23 serisinin gelişiyle birlikte Samsung, liderlik yarışında yalnızca Apple ile aradaki farkı daraltmayı değil, aynı zamanda Apple’ı geride bırakmayı da başardı. Aslında Samsung, ilk üç oyuncu arasında, genel olarak %12 küçülen bir pazarda bir önceki çeyreğe göre büyüyen tek marka oldu ve bu da küresel pazarlarda son Galaxy modelleri için sağlam satış rakamlarına işaret ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi 2023 yılının ilk çeyreğini küresel akıllı telefon pazarında %22’lik bir payla kapatırken, onu %21 ile Apple yakından takip etti. Her ne kadar iPhone 14 serisine olan talep bir önceki çeyreğe göre biraz azalmış olsa da Apple iPhone’lar son üç yılın en iyi ilk çeyreğini geçirdi.

Xiaomi son çeyrekteki yatay büyüme grafiğiyle listedeki üçüncü sıradaki yerini korurken, BBK Electronics markaları Oppo ve Vivo sırasıyla %11, %10 ve %8’lik pazar paylarıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Üçlü, ABD dışında, özellikle fiyat yelpazesinin alt ucunda yer alan birkaç önemli Asya ve Avrupa pazarında güçlü bir tabana sahip.

Canalys, akıllı telefon satışlarının önümüzdeki birkaç çeyrekte 5G’nin benimsenmesi ve yenilikçi tasarımların yaygınlaşmasıyla beraber artacağına inanıyor. Kısa süre önce Oppo’nun Find N2 Flip ile katlanabilir cihazları nispeten uygun fiyatlı hale getirdiğini gördük, Samsung’un da bu yılki akıllı telefon lansmanlarını biraz daha heyecan verici hale getirmek için Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5’e bazı önemli tasarım değişiklikleri getirmesi muhtemel.

Teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber fiyatlar da ucuzlar hale geldi. Katlanabilir telefonların üretim süreçleri standart telefonlara göre çok daha zorlu olduğu için fiyatlar da yüksekti. Ancak bu telefonlara olan talebin artması ve teknolojinin gelişmesi ile beraber üretim de ucuzladı ve katlanabilir telefonlar artık geleneksel telefon fiyatlarına geldi. Bunun pazardaki etkisi merak uyandırıcı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung iPhone 15 serisinin tanıtımıyla beraber liderliği yeniden Apple’a kaptıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!