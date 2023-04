Yeni nesil akıllı telefon markası Nothing Phone, 2023 Rally Bodrum yarışlarında Evofone‘un sponsor olduğu GP Garage My Team takımının aracında fark edildi. Yarışlar kapsamında takım araçlarında “Nothing” logosu yer aldı.

Nothing Phone markası, geçtiğimiz yıl tanıtımını yaparak pazara giren telefon markası. Fiyat-performans olarak piayasa çıkan telefon tasarımıyla dikkat çekiyordu. Şimdi ise marka spor etkinliklerine sponsorluklar vermeye başladı.

Rally Bodrum yarışlarında Evofone ile birlikte GP Garage My Team takımını sponsorlayan Nothing Phone, herkesin dikkatini çekti. Bununla birlikte Nothing, Sportif etkinliklere sponsorluk verme stratejisiyle marka bilinilirliğini artırmayı hedefleyebilir.

Nothing Türkiye’ye gelecek mi?

Nothing Phone Türkiye’ye mi giriş yapıyor? Şu an için bu konuda net bir bilgi yok. Rally Bodrum 2023 etkiliğinde görülen marka heyacan uyandırdı.

Rally Bodrum 2023

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı. Start seremonisine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katılım gösterdi.

69 otomobil ve 138 sporcunun katıldığı rallide, ekipler cumartesi ve pazar günü toplam 388 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele ediyor. Rally Bodrum 16 Nisan Pazar günü saat 17.30’da Be Premium Hotel’deki finish seremonisi ile son bulacak.