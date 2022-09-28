Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 10 milyondan fazla Samsung ev aletinin artık SmartThings platformuna bağlı olduğunu resmen duyurdu. Şirketin uzun süredir ana hedeflerinden biri olan akıllı bir ekosistem kurma planı yavaş yavaş hayata geçiyor. Samsung SmartThings platformu, kullanıcıların uyumlu cihazları kontrol etmelerini sağlıyor. Ayrıca kullanıcıların ev aletlerini kolayca yönetmek için otomasyonu kolayca kurmalarına da yardımcı oluyor. Kısacası bu akıllı platformun ana amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak. SmartThings, ışıklar, kameralar, sesli asistanlar, çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalar dahil olmak üzere yüzlerce uyumlu cihazla çalışabiliyor.

İçindekiler Samsung SmartThings Platformu Gelecek Yıl 20 Milyon Cihazı Aşacak

Samsung SmartThings Platformu Gelecek Yıl 20 Milyon Cihazı Aşacak

Samsung 2014 yılında SmartThings’i satın aldı ve 2018 yılında platformu yenileyerek hayata geçirdi. Geçtiğimiz dört yıl içinde Samsung, çatısı altındaki bağlantılı cihazların sayısını katlamayı başardı. Samsung resmi olarak SmartThings’in bu yılın sonunda 12 milyon sınırını aşacağını söylüyor. Şirket ayrıca platformun önümüzdeki yılın sonunda 20 milyondan fazla cihaza sahip olacağını öngörüyor. ,

Samsung, SmartThings’e bağlı cihazların sayısındaki artışın ana nedenlerinden birinin etkin bildirim özelliği olduğunu söyledi. Bu özellik, işlem bittiğinde veya cihaz arızalandığında kullanıcıyı bilgilendiriyor. Ayrıca uzaktan kumanda özelliği de yaygın kullanılan SmartThings desteklerinden. Öte yandan Platform düzenli olarak ürünü teşhis etmeye ve yönetmeye yardımcı olan yazılım yükseltmeleri alıyor. Bu yılın Haziran ayından Ağustos ayına kadar SmartThings platformunun aylık ortalama kullanıcı sayısı, bu yılın Ocak ayından Mayıs ayına kadar olan ortalama kullanıcı sayısının yaklaşık 1,5 katıydı. Bu platformun katlanarak arttığının büyük bir göstergesi.

Samsung her yıl yeni özellikler ekleyerek platformu geliştiriyor. Şirket platformla beraber birçok akıllı sistemini de hayata geçirdi. Tanıtımdan sadece birkaç ay sonra Samsung, platformda SmartThings Find ve SmartThings Energy’yi piyasaya sürdü. Daha sonra şirket, daha hızlı ve daha güvenilir bir akıllı ev için SmartThings Edge’i de kullanıcılara sundu.

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