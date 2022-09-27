Intel’in inovasyon etkinliği sırasında, 13 inçlik bir tabletten 17 inç ekranlı bir PC’ye kayan bir cihazın prototipi tanıtıldı. Sunum, Samsung Display CEO’su JS Choi tarafından yapılan bir konuşma sırasında gerçekleştirildi.

Samsung Display tarafından Intel ile ortaklaşa sunulan prototip, esnek bir ekrana sahip 17 inçlik bir PC’ye dönüşmek için kayar bir mekanizma kullanan 13 inçlik bir tableti ortaya koyuyor. Intel, Intel teknolojisini kullanan bilgisayarları Android cihazlar ve iPhone’lar gibi farklı akıllı telefonlara bağlayan bir yazılım olan Unison’dan sorumludur.

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Görünüşe göre, Samsung Display sürgülü teknolojiyi daha sık uygulamaya başlayacak, çünkü yönetici katlanabilir ekranların PC pazarında uzun süre dayanamayacağını öne sürdü.

İçindekiler Kayar Ekran

Kayar Ekran

Yapılan açıklamaya göre, “PC’ler için dünyanın ilk 17 inç kayar ekranını duyuruyoruz. Bu cihaz, daha büyük bir ekran ve taşınabilirlik gibi çeşitli ihtiyaçları da karşılayacak.”

Kaynak: The Verge, CNET