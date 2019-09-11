Samsung, SideSync uygulamasının kapılarını kapatıyor!

Samsung, kendi cihazların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan SideSync uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor. Peki Samsung bu sevdadan vaz mı geçecek?

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Samsung, SideSync uygulamasını Apple’ın senelerce oluşturmak için emek verdiği ekosistemi yaratmak amacıyla yayına geçirmişti. Apple cihazların birbirine olan iletişimi oldukça etkileyici ve üretkenlik anlamında zirveyi temsil ediyor. Kolay bir şekilde fotoğraf, video veya herhangi bir dosya paylaşımını anlık biçimde Apple cihazlarınız arasında yapabiliyorsunuz.

Şirketin de hayata geçirmek istediği bu olabilir. Fakat Android temelinde uygulanabilirliği pek mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Samsung, kullanıcılarına SideSync servisini 15 Kasım’da kapatacağını duyurdu.

Daha önce uygulamayı hiç kullanmayanlar için açıklayalım. Yazılım, akıllı telefonunuzu, bilgisayar veya Mac ortamından kontrol etmenizi sağlıyordu.

Kore Devi, varolan uygulamayı yine şirketin başka bir uygulaması olan Flow’un SideSync’ın yerini almasını hedefliyor. Eski uygulamanın dinamikleri korunarak, yeni uygulamaya geçirilecek.