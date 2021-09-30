Samsung, S21 FE Hiç Var Olmamış Gibi Davranıyor!

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde Samsung’un Galaxy S21 FE tanıtımını iptal edeceğini ve cihazın üretim bandına hiç giremeyebileceğini aktarmıştık. Haberin yapıldığı zamanda bu bilgiler sadece iddia olarak nitelendirilse de Samsung’un yeni hamleleri bu haberleri doğruluyor.

SamMobile’ın haberine göre Samsung, S21 FE hiç var olmamış gibi davranabilir. Anlaşılan o ki firma S21 FE referanslarının hepsini sitelerinden silmeye başlamış. Yani S21 FE, bu kadar sızıntı haberine ve yüksek beklentilere rağmen hiç var olmayabilir.

S21 FE’nin Bütün İzleri Silinmeye Çalışılıyor

Samsung bazı ülkelerde resmi sitesine Galaxy S21 FE ile ilgili çeşitli bilgiler eklemiş, hatta cihazla ilgili özel bir sekme oluşturmuştu. Firma, böyle bir hareketi genelde yeni cihaz duyurusuna kısa zaman kala yapıyordu. Bu yüzden, S20 FE ‘den sonra serinin yeni modelini bekleyen kullanıcılarda heyecan doruk yapmıştı.

Böylesi heyecanlı bir bekleyiş varken gelen haberler ise serinin sevenlerini büyük bir umutsuzluğa itebilir. Zira firma Hong Kong, Güney Afrika, Singapur ve birkaç ülkede daha resmi sitesinden bütün S21 FE izlerini silmeye başlamış. S21 FE’nin ürün linkleri bu ülkelerde artık ulaşılamıyor.

Hatırlanacağı üzere cihazın seri üretime girdiği haberleri son zamanlarda teknoloji gündemini oldukça hareketlendirmişti. Ancak anladığımız kadarıyla çip krizi ve iPhone 13, Google Pixel 6 gibi modeller karşısında cihazın başarısının belirsizliği firmayı üretimden vazgeçmeye itiyor. Bütün bunların yanında zaten S21 modeli, S21 Ultra ve S21+ modellerine kıyasla bazı önemli özelliklerden yoksundu. Bu sayede S21 modeli fiyat konusunda iPhone 12 gibi modellerle rekabet edebiliyordu. Dolayısıyla Samsung S21 FE için, normal S21’e kıyasla maliyetleri istenen düzeye indirecek bir çözüm bulamamış da olabilir.

S21 FE’den Ne Bekleniyordu?

Özellikle Galaxy S20 serisinin bütün temel özelliklerini barındıran Galaxy S20 FE, ülkemizde 5.400 liralık satış fiyatıyla çok sevilmişti. Exynos işlemcili model çeşitli optimizasyon sorunları yaşasa da Snapdragon işlemcili model, “amiral gemisi katili” cihazlar arasında en popüler modellerden biri olmuştu.

S21 FE modeli ise S20 FE’den bayrağı alabilseydi o da aynı şekilde S21 serisinin özelliklerini uygun fiyatla tüketicilerle buluşturabilecekti. Cihazın sızıntılarından anladığımız kadarıyla S21 modeline neredeyse birebir benzeyen tasarım detayları, Snapdragon 888 işlemcisi, 6.5 inçlik 120 hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekran ve gelişmiş üçlü kamera sistemi ile “uygun fiyatlı amiral gemisi” segmentinin en güçlü oyuncularından biri olabilirdi.

Yine de bu özellikler sadece S21 FE’nin tanıtılmasıyla netleşebilecek özellikler. Tanıtım ise hiç gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Samsung’un neden böyle bir hamle yaptığı henüz bilinmiyor. Fakat umutların tamamen kaybolmadığını da belirtelim. Her ne kadar Samsung’un iyi bir haber vermeyeceğine kesin gözle bakılsa da firmadan şimdilik resmi bir açıklama yok. S21 FE’den yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

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