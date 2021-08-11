Samsung yanlışlıkla Galaxy S21 FE’yi göstermiş olabilir mi?

Samsung, Instagram’da bir gönderi paylaştı ve gönderide olan telefon da render fotoğrafları olan Galaxy S21 FE ile neredeyse birebir şekilde benziyordu. Görüntüdeki telefon, yakında piyasaya sunulması beklenen model amiral gemisi ile benzerliğiyle dikkat çekti. Samsung bu ayrıntıyı fark ettikten sonra gönderiyi sildi ve yanlışlıkla yayınlandığını öne sürdü.

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Bir süredir Samsung’un çok sayıda sızıntı ve rapor nedeniyle Galaxy S21 FE’yi bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığını biliyorduk. Şimdi, Samsung’un kendisi bilerek veya bilmeyerek bu şekilde bir gönderiyle hayranlarının ilgisini çekmiş durumda. Instagram gönderisi, anlayabildiğimiz kadarıyla sızdırılan Galaxy S21 FE görüntüleri ile kesinlikle birebir uyumlu olarak görünüyor.

S21 ve S21 Plus, kamera çerçevesi için gövdenin geri kalanına kıyasla farklı bir kaplamaya sahipken, sızdırılan S21 FE renderları, yaklaşmakta olan telefonun arkası ve kamera çıkıntısı için aynı kaplamanın kullanıldığını gösteriyor.

Yine de bu cihazın farklı bir renkte Galaxy S21 veya S21 Plus olma olasılığını göz ardı edemeyiz. Belki de farklı bir açıyla çekilmiş olan telefonlardan bir tanesi de olabilir.

Her halükarda, Galaxy S21 FE lansmanını bekleyenlerin birkaç hafta daha beklemesi gerekebilir. Samsung’un bugün katlanabilir telefonlarını resmi olarak açıklaması bekleniyor, ancak uygun fiyatlı amiral gemisinin lansmanda görünmesi beklenmiyor.