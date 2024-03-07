Samsung’un kendi telefonlarında sunduğu Samsung Pass, kullanıcıların şifrelerini güvenli bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ancak, son zamanlarda Samsung Pass kullanıcılarının karşılaştığı bazı sorunlar gündeme gelmeye başladı. Eğer Samsung’un şifre saklama uygulamasını kullanıyorsanız bu haberi dikkatli okuyun.

İçindekiler Samsung Pass Kullanıcıları Parmak İzi Sorunu ile Karşı Karşıya

Samsung Pass Kullanıcıları Parmak İzi Sorunu ile Karşı Karşıya

Samsung Pass, kullanıcıların hesaplarını iris veya parmak izi gibi biyometrik verilerle korumalarını gerektiriyor. Ancak, Galaxy S22 ve Galaxy S23 gibi telefonlarda Samsung Pass’e erişmeye çalışan bazı kullanıcılar siyah bir ekrana takılı kaldıklarını bildirdiler. Uygulama, parmak izi kimlik doğrulama ekranını açmadan siyah bir ekrana geçiş yapıyordu. Bu durum, kullanıcıların şifrelerine veya uygulamada depolanan diğer verilere erişememelerine neden oluyordu.

Popüler platform Reddit’teki bir başlık altında, birçok kullanıcı bu hatayı rapor etti ve bazıları Samsung Galaxy tabletlerinde de benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti. Başlık altında, bu sorunun Meta ve bazı Google hizmetlerindeki kesintilerle ilgili olabileceği öne sürüldü, ancak henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde Instagram çöktü haberini sizlerle paylaşmıştık. Ancak Samsung’un şifre yöneticisinin Meta sunucularındaki bir hata ile alakasını bizler tam anlayamadık. Başlıkta yorum yapanlar da bu konuda kesin bir şey söylemiyor.

Kullanıcılar, sorunu çözmek için cihazlarını yeniden başlatmayı denediler ancak bu çözüm herkes için işe yaramadı. Bazı kullanıcılar, tüm izinleri kontrol ettiklerini, önbelleği temizlediklerini ve cihazı yeniden başlattıklarını belirtmelerine rağmen sorunun devam ettiğini ifade ettiler. Diğer yandan, bazıları ise cihazlarını yeniden başlatmanın sorunu çözdüğünü söylediler.

Samsung, bu özel hatayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, bu tür şikayetlerin artması durumunda üreticinin sessiz kalmayacağı tahmin ediliyor. Birçok kullanıcı, Samsung Pass uygulamasının geçmişte istikrarsızlık yaşadığını ve bazen yükleme ekranında takılı kaldığını veya ağ bağlantısı hatası verdiğini belirtiyor.

Bu durum, Samsung Pass kullanıcılarının günlük kullanımlarını olumsuz etkileyebilir ve Samsung’un bu sorunu çözmek için hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerekebilir. Kullanıcılar, Samsung cephesinin bu tür teknik sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmasını umut ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin şifre yöneticisi uygulaması tercihiniz hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!