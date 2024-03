Samsung One UI 7 alacak cihazlar sıkça merak ediliyor. Google’ın Android 15 geliştirici önizlemesini duyurmasının ardından Android 15 tabanlı Samsung One UI 7.0 için ilk adımlar atılmaya başlandı. Özellikle Samsung telefon kullanıcıları, Android 15 alacak telefonlar konusunda büyük bir merak içerisindeler. İşte Android 15 tabanlı One UI 7 alacak ve almayacak olan Samsung telefonlar.

Android 15 Tabanlı One UI 7 Alacak Cihazlar Ortaya Çıkıyor, İşte Liste

Android 15 ve One UI 7.0, Samsung için yakında gelecek olan önemli güncellemeler arasında yer alıyor. Google’ın açıklamasına göre, Android 14’ten sonra gelecek olan yeni işletim sistemi güncellemesi, kullanıcı gizliliği ve güvenliğine odaklanarak telefon sahiplerini korumayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, Samsung tarafından geliştirilen yeni One UI güncellemesi, Android 15 ile birlikte bir dizi yeniliği de beraberinde getirecek. Özellikle Samsung Galaxy S24 serisiyle sunulan yapay zeka yeniliklerinin, Android 15 güncellemesiyle birlikte Galaxy S23, Galaxy Tab S9 serileri birçok cihaza ulaşması bekleniyor.

Samsung’un, katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serilerini daha erken piyasaya sürme planları da bulunuyor. Ancak, Samsung’un yeni güncelleme için beta testlerine ne zaman başlayacağı netlik kazanmış değil. Google’ın takvimine göre Android 15 için geliştirici beta test süreci Temmuz ayında sona erecek ve bu tarihten sonra Samsung’un One UI 7 beta sürümlerini yayınlaması bekleniyor.

Peki hangi telefonlar One UI 7 alacak? Hangi telefonlar bu güncellemeden mahrum kalacak? İşte ortaya çıkan ilk listeler:

One UI 7 Almayacak Samsung Telefon Modelleri:

Galaxy A serisi:

Galaxy A04s

Galaxy A13

Galaxy A23

Galaxy A72,

Galaxy A52

Galaxy A52s

Galaxy M serisi:

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M23

Bu listede daha önce One UI 6 güncellemesi almış, ancak yeni One UI güncellemesini almayacak cihazları bulabilirsiniz.

One UI 7 Alacak Samsung Telefon Modelleri:

Galaxy S serisi:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE,

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi:

Z Fold 5

Z Flip 5

Z Fold 4

Z Flip 4

Z Fold 3

Z Flip 3

Bu listeler, güncellemelerin dağıtımı konusunda Samsung cephesinin güncel planlarını yansıtmakla birlikte, ilerde ufak tefek değişiklikler görmemiz de olası. Android 15 ve One UI 7.0 güncellemesinin Samsung Galaxy telefon modellerine getireceği yenilikler merakla bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Listeden kullandığınız bir cihaz var mı?