Samsung, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S23 serisi için Snapdragon yongalarını tercih etmiş ve Exynos’tan vazgeçtiğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca şirketin önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S24 serisi ile aynı yolu izlemesi bekleniyor. Son raporlara göre Samsung, gelecekteki Galaxy cihazları için özel CPU çekirdekleri geliştirmeye yeniden başladı. Samsung ise haberlerin asılsız olduğunu iddia ediyor.

Söylentilere yanıt olarak Samsung, SamMobile‘a gelişmenin yanlış olduğunu belirten resmi bir açıklama yaptı. Bu, şirketin gelecekteki telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için özel CPU çekirdekleri geliştirmeye başlamadığını açıkça gösteriyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Samsung; “Samsung’un CPU çekirdeği geliştirmeye adanmış dahili bir ekip kurduğuna dair yakın tarihli bir medya raporu doğru değil. Haberlerin aksine, sürekli olarak ilgili alanlardan küresel yetenekleri işe alırken, CPU geliştirme ve optimizasyonundan sorumlu birden fazla dahili ekibimiz var.” ifadelerini kullandı.

Tarihsel olarak, Samsung’un Exynos yongaları ARM’nin stok CPU çekirdeklerini kullanıyordu ve yapılan açıklamaya göre bu durum devam edebilir. Bu durumda telefon üreticisi, ARM’nin son lisanslama koşulları nedeniyle stok çekirdek tasarımlarında değişiklik yapamayacak. Samsung, özel yonga setleri söz konusu olduğunda henüz bir geri dönüş yapmadı, ancak bunları sıfırdan geliştirme çalışmaları devam ediyor. Her şey yolunda giderse, Samsung’un amiral gemisi yonga seti önümüzdeki yıllarda piyasada olacak.

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Samsung’un Exynos 2400 yonga setinin geri dönüşü sağlayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce bildirildiği üzere CPU, mevcut sekiz çekirdekli CPU’ların aksine 10 çekirdekli bir mimariye sahip olacak. Bu mimarinin 4+4+2 olarak konumlandırılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda durum hakkında daha fazla detay ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bakalım Qualcomm ve MediaTek‘e Samsung’dan ne zaman yanıt gelecek?