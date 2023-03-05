Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisi, kısa bir süre önce yaşanan kablosuz bağlantı sorunuyla gündeme gelmişti. Wi-Fi 6 ağlarına bağlanmakta sorun yaşayan serinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra’nın başı şimdi de S-Pen ile dertte. Kullanıcılar S-Pen’lerinin bağlantısının kopmasından şikayetçi!

Galaxy S23 Ultra’nın Alameti Farikası Doğru Çalışmıyor!

Galaxy S23 Ultra, kullanıcıların hızlıca not almasına, belge imzalamasına ve uzaktan kamera deklanşörüne basmasına olanak tanıyan çok işlevli bir S-Pen çizim kalemine sahip. Cihazı pazardaki diğer bütün akıllı telefonlardan ayıran bu kalemin çalışmasında önemli bir hata varmış gibi görünüyor.

Öyle ki, bazı kullanıcılar S-Pen’in akıllı telefonla bağlantısının zaman zaman kesildiğini ve kalemin bu durumlarda kullanılamaz hale geldiğini bildiriyor. Oldukça can sıkıcı olan bu sorun için bazı çözüm yolları da üretilmiş.

İlk çözüm seçeneği, S-Pen ayarlarını sıfırlamak olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için Ayarlar uygulamasındaki “Gelişmiş Özellikler” menüsünü açmalı ve ardından sıfırlamak için üç noktalı düğmeye basarak sıfırlama seçeneğini işaretlemelisiniz.

Bir diğer çözüm yolu ise S-Pen uzun bir süre boyunca etkin olmadığında pil ömrünü korumak için varsayılan olarak devre dışı bırakılan “S Pen’i Bağlı Tut” seçeneği olabilir. Bunu etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını açmalı, “Gelişmiş Özellikler” menüsüne gitmeli, “S-Pen ” seçeneğini ve ardından “Ek S-Pen Ayarları” menüsünü seçmelisiniz.

Şu anda konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ve marka henüz sorunu kabul etmiş değil. Sorunun S-Pen’i sıfırlayarak veya bağlantı seçeneklerini değiştirerek çözülebilmesi, bunun yazılım kaynaklı bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Güncellemeler konusunda oldukça dakik olan ve sorunlara hızlıca çözüm üretmesiyle bilinen Samsung, yakın zamanda yayınlayacağı bir güncellemeyle sorunu çözebilir. Bizler de sorunun takibi yapıyor olacağız.

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Bunun kısa sürede firmanın daha önceki satış rekorlarını kıran bir seride yaşanması gerçekten talihsiz olmuş. Bu durum, serinin satış rakamlarını da etkileyebilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce S-Pen ile benzer bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!