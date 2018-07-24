Samsung oyuncu telefonu işine giriyor!

Mobil oyunculuk son zamanlarda ciddi bir sektör haline geldi ve üreticiler de sırayla bu sektöre ayak uydurmaya başlıyor. Razer Phone ile tohumlarını atan sektör, ardından Xiaomi Black Shark ve Asus ROG Phone modellerinin de tanıtılmasıyla ilgi çekici bir hâl almıştı. Şimdi ise Samsung oyuncu telefonu üretmek için hazırlıklara başlamış gibi görünüyor. Maalesef iddianın geldiği kaynağın çok ciddi bir kanıt olduğunu söylemek mümkün değil. Yine de eçmişte yaptığı paylaşımlar ve ortaya attığı iddialarla oldukça popüler ve saygı gören biri olduğu biliniyor.

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Cihaz hakkında hiçbir bilgi verilmediği için teknik detaylara dair net olan bir şey yok. Ancak basit bir tahminde bulunmak gerekirse Snapdragon 845 işlemcisiyle geleceği düşünülen cihazda akıcı bir oyun deneyimi için yüksek tazelama hızı sunan bir ekranın da sunulacağını düşünmek çok da yanlış olmaz.

Bir süredir paylaşımları yapılan Samsung’un katlanabilir akıllı telefonunun Galaxy X adını almayacağını da aynı kaynak onaylanmıştı. Bu da belki de oyuncu telefonunun adının Galaxy X olacağı düşüncesini akıllara getiriyor.