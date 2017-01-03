Samsung Orta Segment Serisi Galaxy A’yı Geliştirdi

Koreli teknoloji devi Samsung’un orta segmente hitap eden Galaxy A serisi modelleri bir çok yeni özelliklere sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Sasmsung’un Galaxy A serisi modelleri bayrak gemisi modeli olan Galaxy S serisine görünüş olarak çok benziyor ancak özellik olarak bu modellerin gerisinde yer alıyor. Yeni Galaxy A3, A5 ve A7 bazı yeni özelliklere sahip. Her telefonda kenarların kıvrılmış metal kasa yer alıyor. Yine bütün modellerde oval bir ana ekran tuşu ve bu tuşun altında parmak izi okuyucu yer alıyor.

Galaxy A serisi, Galaxy S7’den alıştığımız gibi arka tarafı tamamen cam olarak çıktı. Ancak içerisinde i,se çok farklı. Sadece 32 GB depolama alanı ve 1.9 GHz işlemci yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üç model de farklı ekran büyüklüklerine sahip. A7’nin 5.7 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlükte ekranı bulunuyor. Daha sonra ise 5.2 inç büyüklüğünde ve yine 1080p çözünürlükte ekrana sahip A5 yer alıyor. En son ise 4.7 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekranı ile A3 geliyor.

Bütün telefonlar yeni USB Type-C porta sahip. A7 ve A5 Samsung Fast Charge özelliği bulunuyor. Telefonların bir diğer değişen kısımları ise kameraları. Yeni A serisinin arkasında 16 önünde ve arkasında 16 megapiksellik kamera yer alıyor. A7’nin ve A5’in otomatik netleme ve düşük ışık performansı da geliştirilmiş.