Samsung, Önümüzdeki Hafta Bixby 2.0’ı Duyuracak!

Samsung’un kendi sanal asistanı olan Bixby, önümüzdeki hafta birçok yenilik ve geliştirme ile 2.0 versiyonuna yükseliyor.

Her ne kadar ülkemizde düzgün bir biçimde kullanamıyor olsak da Samsung, Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modellerinde kullandığı sanal asistanı Bixby, daha emekleme aşamasında olduğu için fazla efektif kullanılamıyordu. Bunun farkında olan Güney Koreli firma, önümüzdekihafta Bixby 2.0’ı duyurarak bu asistanına birçok yenilik ve geliştirme ekleyecek.

Siri’ye daha rakip olamasa da Alexa ve Google Asistan’a kafa tutabilecek yapıya gelmesi beklenen Bixby’nin, yapay zeka konusunda daha gelişmiş olacağı söyleniyor. SDC 2017, yani Samsung Developer Conference 2017’de duyurulması beklenen Bixby 2.0’ın hali hazırda Bixby destekli telefonlara ne zaman geleceği ise şu anda bilinmiyor.

Ancak 18 Ekim’de Bixby’nin neler yapabileceğini ve nasıl geliştiğini hep beraber göreceğiz.