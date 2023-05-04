Samsung, Galaxy Watch kullanıcıları için heyecan verici bir haber duyurdu, One UI 5 Watch güncellemesi yakında geliyor. Güncelleme, her ikisi de şu anda Wear OS 3 üzerinde çalışan Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 dahil olmak üzere belirli Galaxy Watch’lar için bu yıl içinde kullanıma sunulacak.

One UI 5 Watch güncellemesi, kullanıcı deneyimini üç ana alanda geliştirmeye odaklanarak önemli yükseltmeler ve yeni özellikler vaat ediyor. Bunlar uyku, zindelik ve güvenlik. Samsung, Sleep Insights UI, Sleep Coaching ve Galaxy Watches ile SmartThings uyumlu cihazlar arasında daha iyi bağlantı gibi özelliklerle kullanıcıların daha iyi bir gece uykusu çekmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Fitness tutkunları, fiziksel yetenekleri analiz eden ve gerçek zamanlı koşu analizi ve özelleştirilmiş interval antrenman programı gibi özel koşu araçları sunan, gelişmiş, kişiselleştirilmiş Kalp Atış Hızı Bölgesini sabırsızlıkla bekleyebilirler. One UI 5 Watch, ayrıca koşu ve yürüme aktivitelerinin eklenmesiyle genişletilmiş bir Rota Egzersizi sunar ve Watch 5 Pro kullanıcılarının Samsung Health uygulaması aracılığıyla GPX Dosyalarına erişmesine olanak tanır.



One UI 5 Watch ayrıca acil durum telefon numarasıyla doğrudan iletişim sağlayan ve kullanıcının konumu ve tıbbi ayrıntıları hakkında bilgi paylaşan güncellenmiş bir SOS sistemi gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de sağlar. Ayrıca güncelleme, 55 yaş ve üstü kullanıcılar için Düşme Tespitini varsayılan olarak etkinleştirerek Galaxy Saatleri yaşlı yetişkinler için daha güvenli bir seçenek haline getiriyor.

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Galaxy Watch 4 ve Watch 5 kullanıcıları, Samsung Üyeleri uygulaması aracılığıyla One UI 5 Watch’un beta testini yapma fırsatına sahip olacak. Beta programı yakında kullanıma sunulacak, ancak Samsung henüz ne zaman ve nerede kullanıma sunulacağını açıklamadı.

Genel olarak, One UI 5 Watch güncellemesi, Galaxy Watch kullanıcıları için kullanıcı deneyimini geliştirmek için heyecan verici yeni özellikler ve geliştirmeler vaat ediyor.

Yaklaşan One UI 5 Watch güncellemesine ek olarak Samsung, yakın zamanda Galaxy Watch 4 ve Watch 5 için birinci sınıf bir karbon fiber bant yükseltmesi sağlamak üzere Pitaka ile işbirliği yaptı. Bu arada, teknoloji devinin yaklaşmakta olan Galaxy’nin ekran boyutunu artırmayı planladığına dair söylentiler var.