Samsung One UI 2.0 yüz tanıma özelliği güncellendi!

Samsung One UI 2.0 Beta güncellemesi ile karşımızda ve arayüzde oldukça önemli bir güncelleme bizler karşılıyor. Kullanıcı arayüzünde çeşitli değişiklikler yapan Android 10, yüz tanıma korumasına 2 yeni özellik ekledi.

Samsung yüz tanıma kilidi sistemi, kullanıcıların telefonlarını koruyarak istenmeyen el değiştirme vakalarını engelliyor. Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri telefonlarımızı korurken bunlar bir yerde saklanıyor mu bu da halen tartışma konusu.

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Yüz tanıma kilidinin bağlı olduğu ön kamera ile güvenlik hizmeti veren Galaxy S10, bu yazılımda yalnızca bir kişinin yüzünü kullanıyor ve diğer kişilere izin vermiyor. Bu bağlamda yüzünüzde yaptığınız en ufak bir değişiklik, telefonun güvenlik sebebi ile açılmamasına sebep olabiliyor.

Android 10 vasıtasıyla gelen ikinci özellik, kullanıcıların gözlerini baz alarak tarama işlemini gerçekleştiriyor. Ek güvenlik sağlamak adına aktifleştirilen yazılım, telefon sahiplerinin yüzlerini yalnızca onların gözleri açıkken tanıyor.

Galaxy S10’un “Ayarlar” sekmesindeki güvenlik menüsünde yer alan özellikler, henüz tamamlanmış değil. Beta aşamasında olan özelliklerin tamamlanılması, kullanıcıların belli bir süre içerisinde Samsung’a vereceği geri bildirimlere bağlı.

Samsung One UI 2.0 güncellemesi kendi ülkesi için yayınladıktan kısa bir süre sonra aralarında ABD‘nin de bulunduğu birkaç farklı bölgeye de dağıtmayı planlıyor. Güncellemenin ülkemizde kullanıma sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.

Samsung Android 10 Beta güncellemesi ile birlikte sunulan bu özellikler daha iyi bir yüz tanımaya telefonların kavuşabilmesini sağlayacak. Kısa süre içinde başta amiral gemisi Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 başta olmak üzere birçok orta segment telefona bu güncellemeler sunulacak.