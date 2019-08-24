Samsung, Note 10+ için 3D Tarayıcı uygulamasını yayınladı

ToF kameraya sahip Note 10+ için 3D Tarayıcı uygulaması yayınlandı. Kullanıcılar paylaşılan uygulama ile birlikte nesneleri üç boyutlu olarak cihazlarına kaydedebilecek.

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Samsung , 70’den fazla ülkede satışa sunulan Galaxy Note 10+ için yeni bir uygulamayı paylaşıma sundu. 3D Tarayıcı ( 3D Scanner ) olarak markette kendine yer alan uygulama, Note 10+ kullanıcılarına nesneleri üç boyutlu olarak tarama, görüntüleme ve kaydetme seçeneğini sunuyor. Telefonun arka tarafında bulunan 3D ToF kamera desteği ile beraber çalışan yeni yazılım ile nesneler üç boyutlu olarak gözlemlenebiliyor. Note 10+ ‘ın sahip olduğu ToF kamera Samsung Galaxy S10 5G ve Galaxy A80 cihazlarında da bulunmakta.

İlerleyen zamanlarda yeni yazılımın bu iki cihaza da paylaşılması öngörülüyor. Tarayıcı uygulamasını indirmek isteyen kullanıcılar ilk olarak Galaxy Market uygulamasına gitmeli ve arama kısmına uygulama ismini girmeliler. Uygulama indirildikten sonra menü üzerinden erişilebilir veya Bixby Vision sekmesinden görüntülenebilir. 3D tarayıcı uygulaması 20 ile 80 cm arasındaki mesafelerde nesneleri taramanızı öneriyor. Kullanıcılar taramak istedikleri nesneyi çevreleyecek şekilde cihazlarını hareket etmeliler. Şeklin üç boyutlu model sonucu uygulama üzerinde görüldüğünde ise projeyi arkadaşlarınıza iletebilir, GIF dosya formatında sosyal medyada paylaşabilirsiniz.