Samsung, Mobile World Congress’te Yeni Bir Tablet Tanıtabilir

Samsung’un bayrak gemisi telefon modeli Galaxy S8’i Mobile World Congress’te tanıtmayacağını biliyor ancak onun yerine başka bir şey var.

Samsung bugün Mobile World Congress için bir davetiye yayınladı. Bu davetiye de çok detaylı bir bilgi yer almasa da şirket büyük ihtimalle Galaxy Tab S3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket Federal İletişim Komisyonu’ndan iki adet sertifika aldı. Bu sertifikalar Wi-Fi bağlantılı SM-T825 kod isimli bir cihaza ve LTE bağlantılı SM-T820 kod isimli başka bir cihaza ait.

Tabletin 9.6 inç büyüklüğünde 2048 x 1536 çözünürlüğe sahip ekranı olması bekleniyor. Ayrıca tablette Snapdragon 820 işlemcisi ve 4 GB RAM olacağı konuşulanlar arasında yer alıyor. Galaxy Tab S3’te ise 3 GB RAM bulunuyordu.

2015 Galaxy Tab S2 iyi bir donanıma ve oldukça ince bir tasarıma sahipti. Ancak devrim yaratacak bir özelliği yoktu. Şirketin tablet cihazlarını yenilemesi beklenen bir şeydi. Davetiyeye göre etkinlik 26 Şubat’ta Türkiye saati ile 21:00’da düzenlenecek.