Samsung’un yeni arayüz güncellemesi olan One UI 5.1 yeni ve geliştirilmiş özelliklerin yanı sıra siber saldırılara karşı koruma sağlayan Samsung Message Guard adlı bir güvenlik sistemine sahip. Şu anda, Samsung Message Guard yalnızca Galaxy S23 serisi için kullanılabilir durumda. Güvenlik konusunda vites yükseltecek olan Samsung, bu sayede Apple’ın iMessage servisine büyük bir rakip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi, bir görüntü alındığında ortaya çıkabilecek ve kötü amaçlı kod içerebilen sıfır tıklama istismarları olarak bilinen en son siber saldırı türünün farkında. Samsung Galaxy telefonlara yönelik bu saldırılara dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen, Samsung Electronics potansiyel tehditleri önlemek için proaktif olarak Samsung Message Guard gibi önleyici güvenlik önlemleri geliştiriyor. Samsung’a göre, 2013 ve 2021 yılları arasında üç kattan fazla oranla veri ihlalleri giderek yaygınlaştı.

Samsung’un mobil güvenliği de bu tehditlerle gelişiyor. Samsung Galaxy serisi telefonlar, kullanıcıları video ve ses formatlarını kullanan saldırılardan koruyan güçlü Samsung Knox platformuyla kapsamlı koruma sağlıyor. Samsung Message Guard, görüntü eki kılığına girmiş görünmez tehditlere maruz kalmayı sınırlamak için önleyici koruma sunarak bir adım daha ileri gidiyor.

Samsung Message Guard, görüntü dosyalarını geldiklerinde izole eden ve yakalayan, kötü amaçlı kodun bir telefonun dosyalarına erişmesini veya işletim sistemiyle etkileşime girmesini önleyen sofistike bir sanal alan veya sanal karantina alanı oluşturuyor. Bu güvelik duvarı, dosyayı iyice kontrol ediyor ve cihazın geri kalanına bulaşamayacağından emin olmak için kontrollü bir ortamda işliyor.

Samsung’un yeni hizmeti, herhangi bir zarara neden olmadan önce görüntü dosyalarında saklanan potansiyel tehditleri otomatik olarak etkisiz hale getiriyor. Samsung Message Guard şu anda Galaxy S23 serisinde yer alıyor. Ancak ilerleyen dönemde diğer Galaxy modellerine de gelecek.