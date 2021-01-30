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Samsung kaydırılabilir ve yuvarlanabilir ekranlar üzerinde çalışıyor
Samsung Display, CES platformundaki LG telefonlardakine benzer kaydırılabilen ve yuvarlanabilen ekranlar üzerinde çalıştığını onayladı. Firmanın ekran bölümünün bu konuda paylaşacağı başka şeyler de var.
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Samsung Display kıdemli başkan yardımcısı Choi Kwon-young firmanın finansal raporunu yayınlamasının ardından bu konuda konuştu. Onun söylediklerine göre ise ilk kaydırılabilen ve yuvarlanabilen ekranlar bu sene geliyor. Samsung mobil kısmının bu alandan ilk yararlanan cihazları kullanıcıyla buluşturacak olması oldukça muhtemel.
Bununla beraber döner ekran ve katlanan ekranlar alanında da yakın zamanda yeni teknolojiler görebiliriz. Bu alanda firmanın önem vereceği, geliştirmeye çalışacağı ve güveneceği bazı özellikler göze çarpıyor. Bunların başında ise değişken ekran yenileme hızı ve düşük güç geliyor.
Bununla beraber özellikle salgından dolayı uzaktan çalışma gibi durumların oluşmasıyla kullanımı artan OLED teknolojisine odaklanan firma; böylelikle gittikçe kalabalık hale gelen OLED piyasasında öncü olabilmeyi ve kalabilmeyi amaçlıyor gibi. Ki akıllı telefonların da OLED teknolojisine geçmeleriyle Samsung mobilin buradan yararlanacağı fikri git gide güçleniyor.
Diğer yandan firmanın yeni Quantum Display (QD) teknolojsini de piyasaya sokmaya çabalarken; LCD gibi daha önceden bitirmeyi planladığı teknolojileri müşteri talebini takiben üretmeye devam etmeyi planladığını da hatırlatalım.
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Asus ROG Phone 5 TENAA üzerinde görüntülendi!
Asus ROG Phone 5 için çalışmalarını sürdürüyor. Çıkışı için geri sayımın başladığı yeni nesil oyuncu telefonu şimdi de TENAA‘ya uğradı.
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Asus ROG Phone 5 tasarım detayları belli oldu!
Oyuncu telefonları piyasada önemli bir yer kaplamaya devam ediyor. Performans odaklı akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Sektörün önemli isimlerinden olan Asus da yeni akıllı telefonu için geri sayıma geçti. ROG Phone 5 ile hayranlarının karşısına çıkacak olan firma, yakında cihazı tanıtacak. TENAA platformuna uğrayan akıllı telefonun tasarı detayları da resmiyete kavuştu. Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da seride görmeye alıştığımız ROG logosuna sahip olacak.
Ayrıca bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon, amiral gemisi seviyesinde ekipmanlara sahip olacak. Snapdragon 888 işlemcisine sahip olacak olan akıllı telefon, yüksek batarya kapasitesi ile bizleri karşılayacak. 6000 mAh bataryası olduğu öğrenilen akıllı telefon 65 W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Akıllı telefon 6.78 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran yenileme hızı ise 144 Hz olacak. Akıllı telefonun mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım yeni nesil oyuncu telefonu beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Özel İletişim Vergisi oranına zam geldi
İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10‘a yükseldi. Söz konusu zam bugünden itibaren geçerli olacak.
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1999‘daki Gölcük Depremi’nin ardından geçici olarak getirilen ÖİV’ye güncelleme geldi. Marmara depreminden sonra kalıcı hale getirilen Özel İletişim Vergisi’nde oran yüzde 7,5’ten yüzde 10’a yükseldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de belirtilen Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi’nin a, b, c ve d bentleri; her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi’ne tabi olduğunu gösteriyordu.
Özel İletişim Vergisi oranına zam kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının a,b, c ve d bentlerinde belirtilen oranlar yüzde 10 olarak değiştirildi.
Özel İletişim Vergisi ile ilgili kanunun bentleri şöyle oldu:
- a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri yüzde 10,
- b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri yüzde 10,
- c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti yüzde 10,
- d) a, b ve c bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri yüzde 10.
- “Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.”
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Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Sorun Söyleyelim #9 videosuyla karşınızdayız. Dilşah’ın sunduğu yeni bölümümüzde yine sosyal medyadan gelen sorularınızı cevapladık. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Dilşah’ın sunduğu Sorun Söyleyelim serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eray ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplar, her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz. Haftanın soruları;
Yunus Tükenmez: Bir telefonda ilk dikkat ettiğiniz detay nedir ?
Taylan: Hwp neden mobil fotoğraf yarışması düzenlemiyor ?
Kerim Can: Xiaominin Türkiyede bu kadar fazla fiziksel mağaza açmasının sebebi nedir? Fiziksel mağazanın telefon üreticileri için önemi nedir?
birnevihersey: Hangi arabaya sahip olmak istiyoruz?
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