Samsung’un Karma Gerçeklik Başlığının Görselleri İnternete Sızdı

Samsung’un Karma Gerçeklik Başlığının Görselleri İnternete Sızdı

28 Eylül, 2017 Sanal Gerçeklik 0 yorumlar

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Samsung’un hala geliştirme aşamasında olduğu karma gerçeklik başlığının bazı render görüntüleri dün internette paylaşıldı.

Samsung’un Twitter’da paylaşılan başlığı HTC Vive ile Oculus Rift’e önemli bir rakip olacak gibi görülüyor. Paylaşılan görsellerde başlığın kontrolcüleri de yer alıyor.

Cihaz büyük bir ihtimalle Microsoft’un Windows Mixed Reality platformu ile çalışacak ve HoloLens’te gördüğümüz bazı özelliklere sahip olacak. Cihaz hem içeriden hem de dışarıdan hareket takibi yapabilecek. Aynı özellik Dell’in Dell Visor, Windows Mixed Reality başlığında da yer alıyordu. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ya da ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor.

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