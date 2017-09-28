Samsung’un Karma Gerçeklik Başlığının Görselleri İnternete Sızdı

Samsung’un hala geliştirme aşamasında olduğu karma gerçeklik başlığının bazı render görüntüleri dün internette paylaşıldı.

Samsung’un Twitter’da paylaşılan başlığı HTC Vive ile Oculus Rift’e önemli bir rakip olacak gibi görülüyor. Paylaşılan görsellerde başlığın kontrolcüleri de yer alıyor.

Samsung Windows Mixed Reality headset pic.twitter.com/pOelleMpew — WalkingCat (@h0x0d) September 26, 2017

Cihaz büyük bir ihtimalle Microsoft’un Windows Mixed Reality platformu ile çalışacak ve HoloLens’te gördüğümüz bazı özelliklere sahip olacak. Cihaz hem içeriden hem de dışarıdan hareket takibi yapabilecek. Aynı özellik Dell’in Dell Visor, Windows Mixed Reality başlığında da yer alıyordu. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ya da ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor.