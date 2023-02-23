Samsung, S23 serisini bu ay piyasaya sürdü. Şirket şimdi de yeni A serisi üzerinde çalışıyor. Lansman öncesinde; Galaxy A53 ve Galaxy A34‘ün görsellerini, teknik özelliklerini ve özelliklerini sızdıran yeni bir rapor ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A54 Sızdırılan Özellikleri

Sızıntılara göre Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip 6,4 inç büyüklükte sAMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 hz dinamik ekran yenileme hızına sahip olacak.

Söylentilere göre akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise sızıntılara göre Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip olacak. Bu dizilimdeki ana kamera 50 MP çözünürlükte olacak. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.

Samsung Galaxy A34 Sızdırılan Özellikleri

Galaxy A34 5G, 2340 x 1080 çözünürlüğe sahip 6,6 inç büyüklükte sAMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 hz dinamik ekran yenileme hızına sahip olacak.

Söylentilere göre akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 1080 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise sızıntılara göre Galaxy A34 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip olacak. Bu dizilimdeki ana kamera 48 MP çözünürlükte olacak. 48 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek.

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Bütün bunların yanı sıra Galaxy A34 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.

Şimdilik Galaxy A34 ve Galaxy A54 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.