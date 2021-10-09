Samsung Hisseleri Düştü!

Samsung Electronics hisseleri, şirketin eylül ayında sona eren çeyrekte faaliyet karının bir yıl öncesine göre muhtemelen %28 daha yüksek olduğunu ve 15.8 trilyon Kore wonu (13.26 milyar dolar) olduğunu açıklamasının ardından cuma günü önceki kazançlarını koruyamadı.

Bu, Güney Koreli yarı iletken devinin Samsung’un 17,5 trilyon wondan fazla kar elde ettiği 2018’in üçüncü çeyreğinden bu yana üç yıldaki en iyi çeyrek kârı olacak. Yine de, Refinitiv SmartEstimate’e göre cuma günkü rakam, analistlerin 16,1 trilyon wonluk tahminlerinin altına düştü.

Samsung hisseleri erken işlemlerde %1’den fazla yükseldi. Ancak %0,14 daha düşük kapatmak için bu kazançlardan vazgeçti. Çeyrek için birleşmiş satışlar bir yıl öncesine göre %9 artarak 73 trilyon won ile rekor seviyeye yükseldi.

Güney Koreli teknoloji devi, ana kâr getiren yarı iletken işi de dâhil olmak üzere her bir iş biriminin nasıl performans gösterdiğini açıklamadı. Ancak dünyanın en büyük akıllı telefonu ve yonga üreticisinin operasyonları, küresel bir yonga sıkıntısı ve dünyadaki bazı fabrikalarını kapatan korona virüs pandemisinden etkilendi.

Daiwa Capital Markets’ın yönetici direktörü ve kıdemli analisti SK Kim, “Hem gelir hem de faaliyet karı bizim tahminimizden ve piyasa tahmininden düşük” dedi.

Kim, cuma günü “Squawk Box Asia” programında yaptığı açıklamada, Samsung’un özellikle akıllı telefon işinde yarı iletken sıkıntısından kısmen etkilendiğini ve muhtemelen tüketici elektroniği birimi için bazı lojistik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ancak yükselen yarı iletken fiyatlarının muhtemelen Samsung’un bileşen işi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Daiwa’nın Samsung için hisse başına 110.000 won (yaklaşık 92 dolar) fiyat hedefi var. Bu, yarı iletken fiyatlarının teknoloji şirketinin kazançlarını yönlendirmesini beklediğinden, perşembe günkü kapanışa göre %53’ten fazla artış anlamına geliyor.

Yonga sıkıntısı, Samsung ve Apple’ın şimdiye kadar bellek yongaları gibi kritik bileşenleri stoklayarak atıklardan korunduğu akıllı telefon endüstrisini etkilemeye başlıyor. Geçen ayın sonlarında Counterpoint Research, bazı akıllı telefon üreticilerinin akıllı telefon yapmak için sipariş ettikleri tüm bileşenleri almakta zorlandıklarını söyleyerek 2021’in ikinci yarısı için akıllı telefon sevkiyat tahminlerini düşürdü.

Eylül çeyreği için tam sonuçlar bu ayın sonunda açıklanacak.

Samsung hisseleri bugüne kadar %11’den fazla değer kaybetti.